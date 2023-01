Inés Gómez Mont vuelve a Instagram y recibe apoyo de famosos pese a escándalo

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, acusada presuntamente haber cometido el delito de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Su paradero es desconocido pero tras poco más de un año en silencio, la conductora publicó este jueves desde su cuenta de Instagram, un comunicado en el que respondió a la información de que un juez libró una cuarta orden de aprehensión en su contra por los delitos mencionados.

“Deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada de @Reforma. Se trata de un encabezado falaz sin sustento alguno. Además, ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales”, expresó la conductora.

Gómez Mont aseguró que desde 2018 celebró un “acuerdo reparatorio de impuestos” por 13.5 millones de pesos con la Fiscalía General de la República. “No entiendo porque desconocen ese pago”, señaló.

A pesar de que antes era muy activa en sus redes sociales, se alejó de la vida pública. Por ello, con su “regreso”, famosos hicieron acto de presencia para mostrar su apoyo.

La periodista Mara Patricia Castañeda fue una de las primeras en reaccionar al comunicado: “Te quiero! Todo saldrá bien. Bendiciones”, escribió. Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, también mostró su apoyo: “Dios te bendiga hermosa . Con la frente en alto SIEMPRE”. Por su parte, el conductor Mauricio Mancera publicó: “Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño!”.

Otros famosos como Sandra de la Vega, Aldo Rendón, Kristal Cid y Beatriz Morayra plasmaron emojis de corazón como muestra de apoyo hacia Gómez Mont.

La conductora compartió horas después otra publicación de la fe de erratas que el periódico Reforma publicó en respuesta al comunicado anterior.

“Gracias. Con honestidad editorial el periódico @REFORMA rectifica hoy: ”FE DE ERRATAS”En la portada de REFORMA de este jueves 26 de enero de 2023, así como en la página dos de la Sección Nacional, y en las plataformas digitales, se publicó erróneamente que un juez de control ordenó prisión preventiva contra Inés Gómez Mont. Lo ocurrido fue que se liberó una orden de aprehensión (en realidad desde el 2021) contra la comunicadora por el delito de defraudación fiscal la cual no era de conocimiento público. Ofrecemos una disculpa a los implicados y a nuestros lectores por este lamentable error”.

Fue ahí donde Galiela Montijo, quien ha sido su amiga más cercana, se hizo presente con el mensaje: “Te amo”, acompañado de emojis de manos.

Galilea Montijo Instagram

La última publicación de la conductora antes de esto fue hace meses, el 21 de septiembre de 2021, cuando aseguró ser “inocente” y que se trata de “una injusticia”.

“De acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.”Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”