Mientras Kylie Jenner es acusada de maltrato animal, a Kim la critican por dar clases en Harvard

Las hermanas Kardashian y Jenner siempre dan de qué hablar, ya sea por acción u omisión, y ese fin de semana no fue la excepción. Kim Kardashian demostró que tiene el talento suficiente como para dar clases a los estudiantes de la Universidad de Harvard, mientras que Kylie Jenner desató toda la furia de las redes sociales por llevar un vestido con la cara de un león.

La modelo usó un vestido negro entallado de la marca Schiaparelli, pero con un particular adorno: la cabeza de un león, que colgada del lado derecho. Todo esto como parte del lanzamiento de la colección primavera-verano 2023 que efectuó en París, Francia, este domingo 22 de enero.

De acuerdo con Schiaparelli, “nada es como parece” y detalló que la cabeza se trata de un bordado en espuma esculpida a mano, piel falsa de lana y seda, y pintado a mano para lucir lo más real posible, celebrando la gloria del mundo natural”.

Según el creativo de la casa de moda, Daniel Roseberry, esta pasarela estuvo inspirada en el infierno de Dante, en el que se encuentran el leopardo, el lobo y el león. En su cuenta aseguró que fueron ”animales esculpidos y bordados a mano, celebrando la gloria de la naturaleza y cuidando a la mujer que lo viste”. Mientras que Schiaparelli aseveró que “ningún animal fue dañado al hacer esto”.

Sin embargo, estas aclaratorias no fueron suficientes para los seguidores, quienes lapidaron a la modelo por usarlo. Naomi Campbell y Shalom Harlow también osaron a llevar rostros de animales.

“Me me encanta tu estilo pero esto está mal, esto promueve la crueldad animal. ¡Es un terrible error de moda! ¡Por favor, para!”, “Tanto si está “hecho por el hombre” como si no, esto parece inquietantemente real y perturbador”, “Aunque esto no es real, sigue siendo problemático e innecesario. Cualquier cosa que promueva la mercancía de los animales e insinúe que su piel es algo que debe usarse y glorificarse es simplemente errónea”, le escribieron a Jenner este lunes.

Dando clases a los alumnos de Harvard

Kim Kardashian no se quedó atrás y también fue vilipendiada en las redes sociales luego de que compartió su logro: Darr sus conocimientos exitosos de marketing a los alumnos de la Universidad de Harvard.

En su Instagram, Kardashian escribió que fue invitada a la Escuela de Negocios para que hablara sobre su marca Skims a los alumnos de la clase de HBS Moving Beyond DTC. “La tarea de la clase era aprender sobre Skims, así que mi compañero Jens y yo hablamos sobre nuestro marketing, nuestros desafíos y nuestras mayores victorias”.

Ella se sintió muy orgullosa por el éxito de su compañía, pero así no lo vieron los haters, quienes una vez más se centraron en destruir a una mujer al escribirle: “Kim dándole clases a los estudiantes más inteligentes. Buen chiste”, “¿Pero qué aprenden ellos sobre eso?”, “La recesión ha llegado a Harvard” y “Si tienes $$ puedes hacer cualquier cosa”.

Las hermanas dieron mucho para hablar en las redes.