Mia Terán y Shakira tienen más en común que una canción sobre desamor

Shakira y la ecuatoriana Mia Terán publicaban, con pocas horas de diferencias, dos temas sobre el desamor y amor propio tras una rutpura. Las dos se convirtieron en protagonistas de éxitos con un punto más crítico y valioso. En una entrevista con la también actriz nos reveló todo aquello que la motivó a realizar su último sencillo “Empezar de Cero”.

Cada uno de los temas de Mia han sido con un trasfondo interesante y es que éxitos como “Fui yo”, intentan liberarse de esos estigmas machistas en los que las mujeres nos vemos inmersas. Todos y cada uno de los sencillos de la ecuatoriana están basados en historias personales y momentos que impactaron su vida.

Asimismo, Shakira en diferentes canciones le ha destinado párrafos completos a las mujeres que se sienten desvalorizadas por un mal amor, y en esto coinciden ambas artistas.

“Tanto tiempo nos enseñaron que tenemos que estar calladas. ¿Quién pensaba en sanar esos traumas por medio de la música? Nadie creía que podiamos empezar a levantar nuestra voz, pero lo estamos logrando”. revela la artista.

Una familia de artistas

El año pasado Mia Terán fue parte del elenco de ‘Jesucristo Superstar’, una obra de teatro tipo comedia en la que participó interpretando a María Magdalena, donde su registro vocal y su tinte dramático impresionaron a los asistentes. Y es que su naturalidad para actuar es innata, aunque con seguridad también es porque está en su ADN. Su familia está llena de artistas y es que todos cantan, actúan y hacen de su pasión un estilo de vida.

Sin embargo, su experiencia en el teatro y frente a las cámaras se ha ido consolidando gracias a los retos artísticos en los que se ha involucrado. Claramente los desafíos son una motivación personal y le han encaminado al éxito.

Empezar de cero, una aventura para sanar y reconectarnos

Para la artista empezar de cero ha sido una catarsis de las cosas que ha enfrentado en su vida. El desamor también se apoderó de una etapa de su carrera, razón por la que hoy canta este sencillo haciéndole honor a sus sentimientos y a todo lo que enfrentó luego de una ruptura amorosa.

“Las rupturas amorosas no son malas, y las deberíamos empezar a ver como lo que son, lecciones y aprendizajes nuevos. Esta canción se trata de eso de reflejar que si me enamoré no resultó, pero no me estanqué al contrario perdoné, solté y hoy soy una nueva mujer”, nos cuenta Mia Terán.

Es una canción que nos motiva a reiniciarnos en cada una de esas situaciones y darnos esa oportunidad de ser felices sin importar lo que pase a nuestro alrededor.

Los nuevos proyectos de Mia Terán

El video muestra en forma de “cámara oculta” el nuevo día a día de la artista descubriéndose a ella misma, a esta ciudad y mostrar lo feliz que ahora está. Actualmente la artista ecuatoriana suma ya 4 sencillos en su discografía, algunas colaboraciones, varios eventos internacionales donde ha compartido con varios artistas de talla internacional como Danny Ocean, Maluma y Marc Anthony. También se prepara para un gran 2023 donde su carrera se desarrollará en Colombia dado que estará radicada en el país cafetero.