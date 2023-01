Con un Rolex y sin el Twingo: así reaccionó el padre de Piqué a la canción de Shakira y BZRP

Tras hacerse tendencia mundial por su colaboración junto a Bizarrap, Shakira sigue estando dentro de la polémica, pues las reacciones no han cesado a este éxito mundial y, pese a que su ex no se ha quedado callado, ahora también su exsuegro ha reaccionado.

Luego de la última canción ‘BZRP Music Session #53′ han salido a la luz diversos videos, donde se muestra cómo era realmente la relación que la colombiana mantuvo con sus suegros por 12 años y, que se puede constatar, en una parte de la melodía donde los menciona: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

La pose de familia perfecta ha quedado al descubierto y se cree que fue principalmente porque los padres del futbolista acogieron desde un inicio a Clara Chía Martí, la mujer con quien Piqué le fue infiel a Shakira, razón que despertó el enojo de la colombiana.

Aunado a esto, porque supuestamente le prestaron su casa y donde la joven de 23 años pudo pasear por el jardín y hasta nadar en la alberca, sin temor de que la cantante la viera; esto a muy poco tiempo de anunciar su separación con Piqué.

Pero este hecho no quedaría aislado, ya que otra parte del enfado de la intérprete de “Antología” ha quedado registrado al poner una bruja gigante en uno de sus balcones que dan directo a la casa de sus suegros y por mandar a alzar una pared para restringir la vista entre ambas propiedades.

¿Cómo reaccionó el padre de Piqué a la canción de Shakira y Bizarrap?

Los padres de Piqué se han caracterizado por mantenerse discretos pese a cualquiera de las confrontaciones legales, profesionales y de pareja por las que ha atravesado su hijo en los últimos meses.

Recientemente ha llamado la atención la reacción de Joan Piqué Rovira, padre del futbolista quien ha sido sorprendido por un grupo de fanáticos tras acompañar a su hijo a los encuentros de la Kings League.

A las afueras del lugar, un los fans le entonaron un fragmento de la polémica canción de su exnuera, Shakira: “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.

El empresario se fue a bordo de un auto de alta gama, contrastando con el Twingo en el que llegó su hijo hace unos días y que haría referencia a su nueva novia. Asimismo, se le vio portar un Rolex en la muñeca, reloj con el que se identifica la colombiana en su canción, pues a Clara Chía se le asoció con un Casio.

Los seguidores lo despidieron con ovaciones a Shakira, mientras él disimuló los gritos y no hizo caso para marcharse sin dejar alguna expresión ni declaración sobre el tema.

Y como era de esperarse, algunos internautas expresaron su opinión en redes sociales y algunos de los comentarios que dejaron fueron los siguientes:

“Qué culpa tendrá este señor; A las familias hay que dejarlas aparte, nosotros no sabemos desde cuando esa pareja no funcionaba y seguía junta; Es vergonzoso lo que están haciendo con la familia es cosa de ellos dos; Madre mía que fanáticas por favor será que esta gente no tienen vida; Shakira está tan despechada que no sabe que hacer, que pare y deje de hacer tantas tonteríaas que piense en sus hijos”.