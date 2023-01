Natalia Esperón es “amiga” de su ex y hasta de su actual pareja: así lo logró

Desde que regresó a la actuación, Natalia Esperón ha estado muy activa entre proyectos como Corazón Guerrero y asistiendo como invitada a programas como Montse & Joe y Faisy Nights.

A donde quiera que vaya, la actriz brilla por su belleza y carisma, además de que siempre es muy transparente al hablar de los momentos que la marcaron tanto en su carrera como en su vida personal.

Recientemente Natalia fue invitada al programa Miembros al Aire, conducido por Raúl Araiza y El Burro Van Rankin. Durante la emisión, la estrella de Agujetas de color de rosa reiteró que su decisión de dejar la actuación por un tiempo fue para dedicarse a ser mamá y dejó claro que a pesar de que fueron tiempos difíciles, siempre se mantuvo firme.

“A propósito no fue, fueron necesidades de mis hijos y de repente te das cuenta y ya pasaron 8, 9 años y piensas que todo sigue igual y no, todo ha cambiado. Fue muy bonito reencontrarme con gente que yo quería mucho, ver que me sigue encantando actuar y redescubrir que sí es mi pasión, de verdad, sí es lo que me gusta”, señaló.

Para Esperón, la pérdida de uno de sus trillizos y el divorcio de Pepe Bastón fueron dos puntos de quiebre en su vida sin embargo, ha sabido sobrellevarlo y hoy tiene una gran relación con su ex esposo.

Cabe recordar que Natalia apenas tenía 20 años cuando se casó con el productor Pepe Bastón en 1995. Poco después, le dieron la bienvenida a su hija Natalia y siete años más tarde se enteró que estaba embarazada de trillizos.

La gestación fue de alto riesgo y se convirtió en una emergencia médica en la que Sebastián, uno de los trillizos, falleció en el vientre mientras que los otros dos lograron nacer días después. Aunque la actriz y el productor estuvieron juntos en los meses más críticos, se separaron cuando los mellizos cumplieron un año.

Lejos de ver el divorcio como el fin del mundo, para Natalia significó una oportunidad de sanar, enfocarse en ella y en tomar nuevos caminos.

Al ser cuestionada por los conductores de Miembros al Aire sobre la relación que tiene con Bastón, aseguró que gracias a que lo trabajaron juntos y asumieron responsabilidad por parte de ambos es que logró el mejor divorcio:

“Súper bien, bastante bien, digo, es una relación que se ha trabajado, al principio, cuando te divorcias no es la mejor, por eso te estás divorciando, pero conforme va pasando el tiempo vas asumiendo tú 50%, porque una relación es de dos, si finalmente las cosas no funcionan es por los dos”.

Asimismo reconoció que mantener una buena relación siempre será importante porque es el padre de sus hijos.

“No es un fracaso, simplemente, fue la mejor experiencia que tuve en ese momento, es el papá de mis hijos, es un excelente papá, una excelente persona y lo quiero mucho”, dijo la actriz sobre su ex.

Esperón también ha logrado forjar una buena relación con Eva Longoria, actual esposa de Pepe Bastón

Mientras que muchos medios señalaron que Bastón había dejado a Natalia por la actriz Eva Longoria, la realidad fue que todo tardó años en suceder.

“La gente piensa que Pepe me dejó por Eva y no tiene nada que ver. Si sacan la cuenta de mis hijos cuánto tienen, pues no, no tienen nada que ver. Lo ponen muchas veces como el malo”, comentó Esperón en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La protagonista de “Desperate Housewives” ha estado casada con el empresario Pepe Bastón desde 2016 pero debido a que este tiene tres hijos con Esperón, ha tenido una relación cercana con ella.

“Claro, llevamos la mejor relación, somos una familia muy moderna (...) miren, hay cosas que no se pueden explicar porque son personales, pero somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita”, expresó Natalia.

Además, la famosa compartió que sus tres hijos, Natalia, y los mellizos José Antonio y Mariana, han podido crecer viendo a su medio hermano Santiago Enrique, quien es fruto del matrimonio de Bastón con Longoria.