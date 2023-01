La nutricionista con la que supuestamente Jorge Salinas le es infiel a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, decidió romper el silencio y dar su versión sobre las fotografías que la comprometen con el actor.

La doctora Anna Paula Guerrero Castillo, le otorgó una entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda!, donde aseguró que el actor no ha traicionado a su esposa con ella.

“La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional (…) Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega afuera de las instalaciones”, sostuvo.

No fue un beso, fue una cordialidad

Se le cuestionó sobre el beso que le plantó Salinas y quedó inmortalizado: “Nada más nos estábamos despidiendo como de manera cordial”, dijo.

Pero la situación con Salinas y su nutrióloga pica y se extiende y es que esta semana, la mujer fue contactada por la periodista Jessica Gil, colaboradora de Gustavo Adolfo Infante, quien le ofreció una entrevista al programa de YouTube y quedó sorprendida con la respuesta.

Nutrióloga fotografiada con Jorge Salinas quiere facturar ¿Al estilo de Shakira? Foto: Tv Notas

Según Gil le escribió vía WhatsApp a Anna Paula para cuadrar una entrevista con Infante. “Le expliqué que quería ver la posibilidad de poder platicar con ella, y sobre todo mostrarle también que ella tiene el derecho de hablar y de defenderse si así lo quiere hacer”.

La respuesta de Anna Paula Guerrero dejó a Gil y a Infante sorprendidos: “Me están pidiendo que cuál sería nuestra propuesta económica para informarle a la doctora”, precisó Jessica sobre el mensaje de respuesta que recibió.

¿Facturando con la infidelidad?

Nada tímida la nutrióloga que al parecer se tomó literal esa frase de la canción de Shakira que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, solo que en su caso ella es la contraparte aludida “claramente” en la canción de la colombiana con Bizarrap.

Gustavo Adolfo no se quedó con eso, entra en acción y le escribe directamente a la doctora para decirle, “No acostumbro pagar por entrevistas, ¿le interesará?”.

Infante le pidió a Gil que le reiterara a la nutrióloga que “no hay ninguna propuesta económica”.

“Nosotros llevamos muchos años trabajando sin necesidad de pagar una entrevista. Las entrevistas que nos dan es por la confianza que le tienen al medio, por la amistad que te tienen [Gustavo], pero la verdad es que nunca hemos pagado para una entrevista”, externó Jessica, reseñó Univisión.

Lo cierto es que tanto Gustavo Adolfo Infante y su colaboradora, la periodista Jessica Gil, esperan que la doctora quiera hablar con ellos como lo hacen todas las celebridades, a quienes les ofrecen una plataforma para dar sus puntos de vista, para defenderse de las criticas y darse a conocer de manera muy personal.