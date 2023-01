Les dio con todo: Claudia Martín “canta con Shakira” y envía indirecta a Andrés Tovar y Maite Perroni

Shakira ha causado sensación con su tema Sessions #53 junto a Bizarrap, donde lanza directas a Piqué y Clara, y se ha convertido en un himno para las que han sido víctimas de infidelidad.

Muchas mujeres han apoyado a la colombiana y se han sentido identificadas con su letra, pues representa el dolor que han vivido y es una venganza perfecta.

Entre las famosas que han apoyado a la cantante están Geraldine Bazán, y Claudia Martín, ambas víctimas de infidelidad por parte de sus parejas.

Y una de ellas, Claudia Martín, causó revuelo en redes al imitar a Shakira y cantar el tema, enviando una gran indirecta a su ex, Andrés Tovar, quien le fue infiel con Maite Perroni.

La indirecta de Claudia Martín a Andrés Tovar y Maite Perroni al estilo de Shakira

Claudia Martín se sintió muy identificada con el tema de Shakira, al punto que cantó el tema con el mismo filtro que la colombiana.

La actriz cantó la parte del tema que dice “te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, enviando una clara indirecta a su ex y a su ahora esposa.

La joven causó revuelo de inmediato con este video publicado en su cuenta de TikTok y recibió mucho apoyo.

“Pobre, a esta se la hicieron como a Shakira”, “así es mi Claudia, muestra la mujer fuerte y poderosa que eres”, “tranquila que a esa le llegará el karma, se lo hará igual”, “ese hombre es de lo peor, otro Piqué”, y “entendemos cómo te sientes”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La historia de Claudia Martín y la infidelidad que sufrió por Andrés Tovar

Claudia Martín y Andrés Tovar se casaron en noviembre del 2019 y duraron un año y medio, pues en el 2021 anunciaron su separación.

Su separación fue polémica, pues estuvo involucrada Maite Perroni, quien según los medios fue la culpable de su divorcio, y meses más tarde se comprobó cuando la actriz y el productor anunciaron su relación sin temor.

Ante esto, Claudia siguió su vida y ahora tiene una pareja, el también actor Hugo Catalán, de quien se ve muy enamorada.