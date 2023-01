“No sabe estar sola”: señalan a Claudia Martin por su nuevo novio pero así ha sido feliz

Luego de que Maite Perroni anunció que está esperando su primer hijo al lado de Andrés Tovar, Claudia Martín compartió una serie de imágenes para celebrar su primer aniversario con Hugo Catalán, a quien conoció en las grabaciones de Los ricos también lloran (2022).

“Un día 7 de hace algún tiempo…Nuestro aniversario mi amor te amo”, escribió la actriz en la descripción de la publicación.

Por su parte, Maite compartió un video en el que aparece junto a Tovar junto a varios mensajes sobre el bebé en camino. ”Feliz día de reyes !!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, expresó la ex RBD.

La publicación de Martín coincidió con la de Perroni por lo que muchos comenzaron a especular que se trataba de una “reacción directa” ya que a la par compartió un mensaje en sus historias de Instagram en las que se lee: “Luna de lobo, hoy es una noche para: sembrar semillas con buena intención, sentir cambios en nuestra espiritualidad y dejar atrás el pasado”.

Claudia Martín dejó un mensaje en su Instagram. Foto: Instagram

Asimismo internautas señalaron que “no sabe estar sola” y que se enamoró “demasiado rápido” pues si bien se divorció de Tovar en agosto de 2021, para enero de 2022 ya tenía una relación con Catalán.

“No sabe estar sola y tiene codependencia”. “Lo que hace falta es que esté enamorada realmente”. “No sabe estar sola..es codependiente”. “Así son las actrices, al rato sigue otro y lo ven mucho mejor!!! Viva el amor y darle gusto al gusto”. “Merece ser feliz pero creo que se movió muy rápido”. “Qué feo que no sepa estar sola, por eso se busca pareja tras pareja”, reaccionaron algunos en redes sociales ante las imágenes de Martín junto a Catalán.

Sin embargo, también hay quienes la defienden y alientan a que siga fortaleciendo su nuevo romance.

“Ella era mucha mujer para tovar, ella puede andar con alguien mejor, que el ex marido”. “Demasiada mujer es para ese gafo de su ex deberia darse con una piedra en los dientes d no haber valorado tremenda mujer!!”. “Súper guapa .que bueno que no sufra por el ex”, se lee.

A principios de 2022, la actriz dejó claro que estaba trabajando en su persona y que lejos de ver el divorcio como un fracaso, lo tomó como que era por algo mejor.

“Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor”, aseveró en una entrevista con Quien a principios de 2022.

Claudia Martín ha demostrado que es feliz con su nueva vida

A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido los momentos más románticos y divertidos al lado de Hugo. Ya sea que se vayan de viaje, de fiesta o que tengan una cena romántica a la luz de las velas, ella ha dejado ver cómo dejar el pasado atrás le ha traído lo que en verdad merece.

Las mujeres siempre somos señaladas por la forma en la que nos movemos tras una ruptura o traición. Mientras que los hombres pueden seguir con su vida, la sociedad pareciera prohibirnos volver a empezar.

El que Claudia tenga una nueva pareja tras su divorcio, no significa que no sepa estar sola o que no esté trabajando en sanar las heridas del pasado y ser mejor.

Para algunas el proceso puede tardar un año entero o más y para otras unos cuantos meses, al final cada quien va a su propio ritmo y no habría que juzgar.