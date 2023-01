Claudia Martín no le guarda luto a ningún ex: ahora celebra ser amada por completo

En medio del anuncio del embarazo de Maite Perroni, Claudia Martín compartió una serie de imágenes con las que celebró su aniversario con su novio Hugo Catalán.

“Un día 7 de hace algún tiempo…Nuestro aniversario mi amor te amo”, escribió la actriz en la descripción de la publicación.

A la par, Martín publicó un mensaje en sus historias de Instagram en las que se lee: “Luna de lobo, hoy es una noche para: sembrar semillas con buena intención, sentir cambios en nuestra espiritualidad y dejar atrás el pasado”. Con ambas publicaciones, la protagonista de Los ricos también lloran (2022) dejó claro una cosa: no le guarda luto a ningún ex.

La noticia del embarazo de Maite Perroni llegó unos meses después de haberse casado con Andrés Tovar y lo hizo a través de un emotivo video justo en Día de Reyes.“Feliz día de reyes !!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, se lee en la descripción.

El video comienza con Maite partiendo una Rosca de Reyes que contiene un mensaje en el que se lee: “Ya somos 3″. Posteriormente abre un regalo con una tarjeta que dice: “Andrés y Maite, dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad. ¡Van a ser papá y mamá! (...) Nos sentimos profundamente agradecidos por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni”.

Cabe recordar que hace un año Perroni se vio envuelta en un escándalo pues fue señalada como “la tercera en discordia” entre Claudia Martín y Andrés Tovar. Fue a mediados de 2021 que la ex pareja firmó su divorcio en medio de especulaciones de infidelidad por parte del productor.

Desde entonces, Martín ha hablado abiertamente sobre lo que significó esa ruptura y cómo a pesar de todo le dio una nueva oportunidad al amor.

“Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor”, aseveró en una entrevista con Quien a principios de 2022.

Y tal como lo auguró, el año terminó de maravilla para ella pues ha fortalecido su relación con Hugo Catalán, a quien conoció durante las grabaciones de Los ricos también lloran.

Su relación comenzó justamente a principios de 2022, cuando Claudia afirmó estar “lista para lo que viene”. A lo largo de su primer año de relación, se han mostrado muy enamorados, viajando por el mundo y celebrando su amor.

Tanto Claudia como Hugo comparten fotos juntos y constantemente se dedican mensajes de amor, demostrando que el amor verdadero llega cuando menos lo esperas.

Claudia Martín prueba que no tienes que guardar luto por ese amor que se exitinguió

Una traición puede hacerte cuestionar todo sobre ti, tu relación y tu vida pero las personas engañan por muchas razones diferentes y ninguna tiene que ver contigo. Tienes derecho a rehacer tu vida, a sonreír y sentirte plena de la mano de alguien que te ame por completo.

Superar una ruptura por infidelidad significa ser consciente de que no tienes culpa de las malas acciones del otro ni por qué cargar con el peso de lo que no pudo ser. Sí, quizá cometiste errores pero son parte de toda relación y no eres la única que debe responder. Es momento de aprender y ser mejor, de aceptar que la relación no estaba siendo justa o destinada a ser y que encontrarás lo que en verdad mereces.