“Cero rencor, bebé”: Anahí se “convierte en Shakira” por este gesto a Poncho Herrera

Los fans de RBD se mantienen ansiosos por conocer los detalles de lo que será el nuevo tour de la agrupación por lo que están al pendiente de las redes sociales de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, una de las últimas publicaciones de Anahí ha generado un debate en las redes sociales.

La agrupación mexicana es una de las más queridas por lo que la próxima gira de reencuentro mantiene emocionados y a la expectativa a sus seguidores pero también ha desatado algunas polémicas ante la ausencia de Alfonso ‘Poncho’ Herrera.

El actor decidió no participar en la cita junto a sus compañeros debido a sus proyectos como actor, es por ello que Anahí decidió hacer una publicación en sus redes sociales que deja entrever una posible tensión entre los integrantes con su ex compañero.

La foto de Anahí que causó polémica

La recordada Mía Colucci compartí un fotografía retro junto a sus compañeros de Rebelde para continuar con las promociones del tour internacional este 2023 pero decidió dejar por fuera a Poncho al recortar a quien fue uno de los protagonistas de la telenovela que los llevó a la fama.

Luego de que él mismo confirmara que no será parte de los conciertos al parecer llevó a sus amigos de sacarlo de una vez por todas de sus planes y también de sus posters, situación que ha incomodado a algunos fanáticos pues consideran que siempre será parte de RBD.

“Por favor ya no corten a Poncho de las fotos! RBD siempre serán 6!!!! 🗣🥺”, “Los amooo😍😍❤️aunque me duele ver cómo cortan a Poncho🥺💔”, “Puedes cortarlo pero RBD es poncho y poncho es RBD ❤️”, “Cortó a Poncho . Te amo, reina”, “Por eso hay que poner a las parejas en las esquinas. Es más fácil sacarlos de la roto”, “Jajajaa La amo. ‘Pues no vas, pues te quito de la foto’”, comentaron.

Y como no podía faltar algunos aprovecharon para realizar algunos memes y Shakira no podía faltar al ser una de las tendencias del momento tras su session con Bizarrap.

“Cero rencor, bebé”, bromearon mientras usaban una postal de la colombiana con una corbata del uniforme rebelde y la estrella en la frente que caracteriza a Mia Colucci.