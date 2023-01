El atrevido look de Georgina en Arabia Saudita con el que rompió las reglas y podrían castigarla

Georgina Rodríguez es una de las modelos más famosas que además de ser la novia de Cristiano Ronaldo tiene sus propios negocios y es muy exitosa.

La joven, quien es la mamá de dos de sus hijos y trata a los otros como suyos, tiene una carrera exitosa pero siempre está dispuesta a acompañar al futbolista a cualquier país que tenga que ir por su carrera.

La famosa ha vivido en diferentes países y en el último mes tuvo que cambiar su vida por completo para mudarse a Arabia Saudita con Cristiano luego que fuera fichado por el equipo Al Nassr.

Te recomendamos: Georgina y el humillante título que le dieron en Arabia Saudita por no estar casada con Cristiano

Aunque el futbolista tuvo un contrato millonario, esto supuso tener grandes cambios en su vida, especialmente en la de la modelo.

Y es que Georgina tiene un estilo muy sexy y moderno, algo que no está permitido en Arabia Saudita, y que debía cambiar, pues sus reglas son muy estrictas.

Sin embargo, parece que la modelo española no planea cambiar su estilo y aunque estuvo unos días luciendo atuendos muy recatada, ya los dejó atrás.

Georgina Rodríguez llevó un atuendo muy sexy en Arabia Saudita y la critican

Georgina Rodríguez y Cristiano tuvieron una cita muy romántica, algo que por los compromisos laborales del futbolista pasa muy poco.

La modelo presumió la cita en sus redes, donde llevó un vestido muy corto y ajustado, presumiendo sus piernas, y complementó con unos stilettos.

Este look causó polémica de inmediato, y es que es muy atrevido y rompe con las reglas estrictas de este país donde la mujer no puede llevar este tipo de prendas.

“Esta mujer no respeta el lugar en el que está”, “ella siempre tan banal presumiendo solo los lujos sin respetar a nuestro país”, “que falta de respeto con ese look, no aprende nada”, y “ojalá te castiguen, una mujer aquí no puede llevar este tipo de ropa”, fueron algunos de los comentarios en la imagen.

Muchos aseguran que la joven podría ser castigada por llevar este tipo de ropa, mientras que otros dicen que está en su derecho y deberían respetarla.

Te recomendamos: Aunque la critican por sus lujos y la llaman “frívola”, Georgina Rodríguez prueba que es la mejor mamá

Georgina y Cristiano no están casados y rompen una importante regla en Arabia Saudita

Y no es la única regla que Georgina ha roto en este país tan estricto, y es que ya rompió otra junto con Cristiano, pues están viviendo juntos sin estar casados.