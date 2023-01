Aseguran que Shakira tiene un “plan de venganza” para alejar a sus hijos de sus suegros

La batalla entre Shakira y su expareja, Gerard Piqué no cesa y es que en días pasados, no solo se dio a conocer que la colombiana levantaría una pared muy alta en su propiedad para no ver hacía la casa de los padres del futbolista, sino que también se hizo viral un video donde ella se avergüenza de un corte bob que le aconsejó realizarse su exsuegra

Pero eso no es todo, ya que además se filtró un audio en el que la familia de del jugador, había manifestaron su descontento por el último lanzamiento de la cantante con Bizarrap, mismo que se reveló en el programa Sálvame, del canal español ‘Telecinco’.

“La verdad es que sienten muchísimo dolor y tristeza, incluso estupefacción. ¿Qué dice ese audio de la familia Piqué-Bernabéu? No puedo concretar de quién se trata, pero les aseguro que es un audio directo de la familia de Piqué (...) A ellos les da igual si le va la vida bien o mal (a Shakira), pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas” , dijo la presentadora Mayte Ametlla, tras dar a conocer el contenido del polémico audio.

¿Cuál sería el supuesto plan de Shakira para lograr separar a sus hijos de sus exsuegros?

Y como si esto no fuera suficiente, ahora se especula que Shakira se encuentra cocinando un plan para manipular a sus pequeños, Sasha y Milan a fin de alejarlos de su padre y abuelos, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu.

Pues hay que recordar que desde su separación, los exsuegros de la colombiana han dividido todas las opiniones en la red, ya que han optado por respaldar las desiciones de su hijo, e incluso, recibir con los brazos abiertos a Clara Chía Martí.

Sin embargo, lo que se sabe es que tanto la relación entre Shakira y su suegra se enfrió cuando Clara Chía entró en sus vidas, pues tras 12 años de conocerse, la colombiana se sintió traicionada.

Durante este tiempo, paparazzis las captaron siempre felices, por lo que se cree mantenían una excelente relación, asimismo, siempre coincidían en apoyar al futbolista en sus eventos o de la misma cantante.

Ante este panorama, la misma presentadora que reveló los audios en el programa Sálvame, ha compartió su teoría sobre que Shakira está manipulando a sus hijos para supuestamente apartarlos de sus abuelos, lo cual, podría asimilarse como una venganza de su parte.

Asimismo, Mayte Ametlla contó durante el programa que una de estas primeras pistas que involucran a los niños, es que Piqué estuvo convenciendo a uno de sus hijos para poder entrar a casa de sus padres, ya que el pequeño se negaba a hacerlo.

Y otra de las hipótesis de esta supuesta “venganza” es la pared al rededor de la casa de Shakira para bloquear la vista de lo que pasa en el interior de su hogar y la bruja que colocó en su ventana y que daba en dirección hacía la casa de los padres de Gerard.