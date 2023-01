‘La reina del Sur’: ¿el romance entre Epifanio y “Beba” sí traspasó la ficción?

Desde el estreno de La reina del Sur hace más de una década, el romance y la pasión han sido dos ingredientes claves detrás del éxito de la serie de Telemundo que Kate del Castillo protagoniza.

Comenzando con las aventuras amorosas de la protagonista, Teresa Mendoza, en su oscuro mundo, hasta los muchos otros idilios que se han desarrollado entre los diferentes personajes de la ficción.

Cada una de las historias de amor que se han presentado a lo largo de sus tres temporadas han dejado su huella en la producción más exitosa de la cadena hispana y sus fieles televidentes.

Sin embargo, entre estas, hay una que cautivó tanto con su química en la pantalla chica que incluso desató rumores de que su efusivo idilio había traspasado los límites de la ficción hacia la vida real.

Se trata de la pareja conformada por el político Epifanio Vargas y la periodista Genoveva Alcalá, mejor conocida como “Beba”, interpretados por Humberto Zurita y Kika Edgar, respectivamente.

En la segunda temporada, los personajes conquistaron con su amor dentro de su liado universo. No obstante, mientras lo hacían, comenzaron a surgir rumores de romance entre sus actores.

Pero, ¿eran ciertas o no las murmuraciones de amorío entre los actores mexicanos en el set de La reina del Sur? Sigue leyendo para descubrir todo lo que se ha dicho sobre la relación de ambos.

¿Epifanio y “Bebita” fueron pareja fuera de La reina del Sur?

Aunque desde el rodaje de la segunda temporada de La reina del Sur demostraron que habían forjado una estrecha y especial amistad, los rumores de una supuesta relación amorosa entre los reconocidos intérpretes comenzaron propiamente después del estreno en abril del año 2019.

En ese entonces, la actriz tenía 34 años de edad y llevaba más de un lustro casada con el músico Jorge Corrales, miembro de la banda Playa Limbo; mientras, el actor tenía 63 años y acababa de perder a su esposa y madre de sus dos hijos, la histrionisa Christian Bach, en febrero.

Las especulaciones corrieron como pólvora entre los medios. No obstante, no estallaron sino hasta junio luego de que un presunto amigo de los actores confirmara su supuesto romance a TVNotas.

“Pues, aunque no lo crean, sí (hay un romance entre Kika y Humberto). Durante las grabaciones de La reina del Sur 2, en Colombia, entre ellos surgió lo que se conoce como amor de rodaje”, dijo la fuente anónima a la revista de espectáculos en el año 2019.

“Todo se prestó para que pasara, pues Humberto estaba muy triste por los problemas de salud de Christian, quien se quedó bajo cuidados médicos en su casa en Estados Unidos”, continuó.

“Al convivir tanto con Kika durante las grabaciones de la serie, donde eran pareja, pues la compañía y el apoyo que ella le daba los acercaron más y él se enamoró. Además, ella también se sentía un poco sola estando lejos de su hija y su esposo”, explicó.

De acuerdo al informante, debido a los personajes que encarnaban, los actores pasaban mucho tiempo juntos. “Entre las pláticas en los descansos y tantas escenas de amor que grabaron juntos, se dio una atracción muy fuerte que llegó a pasar a la realidad. Además, ella es 30 años más joven que él, y su belleza e inteligencia lo cautivaron”, afirmó.

El insider aseveró que la producción estaba al tanto del rumorado romance. “Claro, esas cosas son difíciles de ocultar y era muy evidente la conexión que tenían, pues ambos estaban lejos de sus familias y parejas, así que durante las grabaciones trataron de pasarla lo mejor posible (…)”.

Sin embargo, también indicó que todo había acabado luego del rodaje por decisión de la histrionisa. “Una relación tal cual, no (siguen teniendo después del rodaje), porque Kika tiene claro que para ella la prioridad es su familia; pero Humberto no la suelta”, comentó.

“Aparte de que se siente muy solo tras la muerte de Christian, sí quedó cautivado (…) y ahora está aferrado a que lo que tenían, no muera”, agregó. “No se ven tan seguido pues, aunque ella se siente muy atraída por él y le tiene cariño, ama a su esposo…”.

Asimismo, sostuvo: “No creo que Kika deje a su familia por Zurita; pero sabemos que Humberto quiere continuar con su vida y desea una mujer con la que pueda compartirla pues, aunque ahora disfruta de la compañía de sus hijos, sabe que ellos deben hacer su propio camino”.

La respuesta de Kika y Humberto a los rumores de romance

Un par de meses después de la publicación, Kika rompió el silencio y negó tajantemente lo publicado por la revista durante un encuentro con medios como Sale el sol en México.

“Esos son puros chismes y la prensa seria debería de saber qué sí y qué no”, expresó ante las cámaras para negar que entre ella y Zurita existiera alguna relación más allá de la amistosa.

“Lo único que les puedo decir es que Humberto y yo somos amigos incondicionales (…). He estado con él en las buenas y en las malas y seguirá siendo así”, remató la artista.

Por otro lado, Zurita fue cuestionado en agosto por una reportera de Ventaneando y contestó visiblemente molesto. “No te voy a hablar de nada personal mío”, espetó.

“Nunca he hablado de lo personal mío, no me interesa y así será siempre. No vas a aclarar conmigo de nada. No te metas en esos problemas conmigo”, agregó Humberto.

“No me interesa hablar de mi vida privada con nadie”, reiteró. “Perdóname que no te hable de cosas personales, pero nunca he sido una persona que hable de su vida personal y es así, nada más”.

Tras aquella categórica respuesta, el actor igualmente continuó con una práctica que comenzó tras la muerte de su amada esposa: hacer publicaciones en su memoria en sus redes sociales.

Un mes antes de estas declaraciones, en julio de 2019, el esposo de Kika ya había hablado con el programa De Primera Mano y desmintió que existiera un romance entre su pareja y Humberto Zurita.

El tecladista de Playa Limbo afirmó que era una farsa y que no les agradó la idea de salir en la portada de TVNotas, pero decidieron tomarse la publicación de con humor. En otras ocasiones, Kika ha dicho que Humberto también lo ha tomado de esta manera.

“Nos reímos juntos. La verdad es que, pues es un invento, entonces lo platicamos obviamente como una broma. No está padre que te impliquen en una portada así, pero bueno, ya nos dio risa, porque ya qué más haces”, expresó Corrales.

“Nunca hemos ventilado nada respecto a nuestra relación. Llevamos muchos años y somos muy unidos”, manifestó para el programa de espectáculos.

Las especulaciones se resisten al paso del tiempo

A pesar de las terminantes afirmaciones de los involucrados, los rumores han perseguido a Kika y Humberto lo largo del tiempo. A la par, han sido cuestionados una y otra vez sobre esto.

En mayo de 2021, los actores fueron captados por paparazis comiendo juntos en un restaurante en la Ciudad de México y medios volvieron a asegurar que entre ambos había algo más que amistad.

“No tenía nada que ver con la realidad, lo que ellos tomaron fue salir del restaurante, subirnos a la camioneta e irnos. Todo lo demás lo inventaron (…). Sucedió y fue de mal gusto porque Christian tenía muy poco de muerta”, dijo Zurita a Mara Patricia Castañeda.

“Ya nadie cabe en mi corazón como Christian. Esa otra persona tendría que entender que nuestro amor va a ser diferente, porque ya tuve hijos y conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido. Ahora, me puedo divertir”, expuso.

De igual forma, el pasado mes de junio de 2022, la también cantante volvió a ser preguntada al respecto por un periodista del programa mexicano Ventaneando y nuevamente lo negó.

“Eso es parte del show. Solamente me rio y a seguir adelante. Lo que me interesa es mi carrera, el respeto que le tengo a mi carrera y al público, sobre todo”, contestó con total impasibilidad.

“Esos son puros chismes”, insistió. “Entonces, ustedes, no los alimenten. Mejor déjenlos para los que sí hacen ese tipo de cosas. Acuérdense que los serios son los que se respetan”.

Durante los tres años que han pasado desde que surgió el rumor, hasta Sebastián y Emiliano Zurita, los hijos de Humberto y Christian, fueron cuestionados por la prensa sobre el presunto romance.

¿Humberto Zurita y Kika Edgar siguen siendo amigos?

En la actualidad, Humberto Zurita se está dando una nueva oportunidad en el amor junto a la cantante Stephanie Salas; mientras, Kika Edgar sigue felizmente casada con Jorge Corrales pese a rumores de crisis.

Asimismo, tanto Zurita como Edgar siguen siendo amigos, saliendo juntos e intercambiando mensajes en las redes sociales en los que dejan ver la amistad que tienen desde La reina del Sur 2.

De hecho, aunque algunos reportes volvieron a vincular románticamente a los intérpretes mexicanos cuando comenzaron a grabar la última entrega de la serie, nada se ha podido confirmar.

Por otro lado, en octubre, Kika afirmó estar feliz por el nuevo romance de Humberto. “¡Increíble! Lo adoro, los amo a los dos, y que ahora sí que… ¡qué padre!, ¡que viva el amor!”, dijo a Ventaneando.

“Yo, la verdad, es que estoy feliz. Humberto es una de las personas que yo más adoro, más admiro, más quiero, más respeto y se merece todo lo mejor y lo más bonito, para él y para Stephi”, añadió.

En la tercera entrega de La reina del Sur, actualmente al aire por Telemundo, Epifanio Vargas es presidente de México. Por ende, la “Bebita”, como la llama su esposo, es la primera dama.

Sin embargo, no hay señas del afecto que se profanaban. Ahora, solo hay una relación fracturada que se mantiene por los intereses personales de cada uno, pero no porque exista amor.

La tercera temporada de la serie se transmite de lunes a viernes a la 9:00 p. m., hora del este, en Estados Unidos. Para el resto del mundo, por ahora, está disponible en Netflix desde diciembre.