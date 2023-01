Kate del Castillo no era la única opción: esta famosa rechazó protagonizar ‘La reina del Sur’

La destacada carrera actoral que Kate del Castillo ha logrado edificarse difícilmente podría explicarse sin su actuación protagónica en La reina del sur, la exitosísima serie de Telemundo estrenada en 2011.

Aunque había brillado antes en otros proyectos, su interpretación de la narcotraficante Teresa Mendoza en esta adaptación de la novela de Arturo Pérez-Reverte fue la que la consagró como actriz.

“Hay personajes que como actores nos marcan y son muy importantes en nuestras carreras. Teresa Mendoza no solamente es un personaje importante para mí, sino ha sido un personaje muy importante para un montón de gente y para la televisión…” — Kate del Castillo en entrevista a People en Español

No obstante, aunque es imposible imaginarse otra intérprete que no sea Del Castillo en los zapatos de Mendoza, la verdad es que no fue la única estrella contemplada para encabezar el proyecto.

Además de ella, la producción consideró que otra famosa actriz sería perfecta para protagonizar la historia basada en hechos reales; empero, rechazó el papel y no se arrepiente en absoluto por esto.

Te puede interesar: Kate del Castillo y otros famosos que han desatado polémica por su ‘relación’ con El Chapo

¿Quién es la famosa actriz que se negó a encabezar La reina del sur?

Antes de que Telemundo eligiera a la hija de Eric del Castillo para encabezar La reina del sur, la cadena hispana detrás de la serie ofreció el papel a la también famosa actriz Bárbara Mori.

Sin embargo, la estrella uruguaya recordada por protagonizar la exitosa telenovela Rubí declinó la oferta, dejando el camino libre para las intérpretes interesadas en el rol, como Kate del Castillo.

Sobre sus motivos para rechazar el papel, la actriz enfocada en su carrera en el cine se abrió sin pelos en la lengua durante un encuentro con la prensa hace algunos años atrás.

“No fue temas de agenda, fue temas de que no me gusta ese tema a mí, o sea como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico”, dijo a los medios en 2019.

“Yo no persigo el éxito persigo hacer cosas que me hagan crecer como actriz y como persona”, expresó, según People en Español, dejando claro que no estaba arrepentida por no estelarizar el fenómeno.

Hay que destacar que no se trata de la única vez que Mori rechaza participar en proyectos exitosos. En el pasado, se negó a protagonizar la telenovela Soy tu dueña y el último remake de Rubí.

Aunque hubiera sido muy interesante verla encarnar a Teresa Mendoza, Kate del Castillo ha demostrado que nació para darle vida a este personaje desde el primer episodio del proyecto.

Y no solo eso, la capacidad de la actriz mexicana para mimetizarse en la piel de este papel, sin duda, ha sido clave en el éxito sin precedentes de la narconovela ganadora del Emmy Internacional.

Tras su estreno en 2011, La reina del sur logró acaparar por completo el gusto de las audiencias en todo el mundo al punto de convertirse en la producción más exitosa en la historia de Telemundo.

Gracias a esta hazaña, regresó a la pantalla chica en una segunda y tercera temporada que repitieron la conquista de su antecesora. La última entrega, lanzada el año pasado, marcaría el fin de la serie.

Por fortuna para los seguidores de esta historia, todas las temporadas de La reina del Sur están disponibles en Netflix.