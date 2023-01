¿JLo y Jennifer Garner son amigas? Así es su relación y dan lecciones de madurez

No por ser la ex de la actual pareja, las mujeres deben odiarse entre sí. El mejor ejemplo lo dan JLo y Jennifer Garner, quienes guardan mucho respeto entre ambas.

Aunque la sociedad, los fans y los medios están empeñados en enfrentar unas con otras, en realidad, puede existir sororidad, acompañamiento, solidaridad y complicidad entre las mujeres, sin necesidad de que haya un vínculo demasiado estrecho de por medio.

Lo opuesto a esto ya está quedando en el pasado, o al menos, no les interesa a ambas actrices que saben que teniendo una familia en paz y una buena relación ganan más que peleadas.

De hecho, la intérprete de On the floor ha dicho que considera a la ex esposa de Ben Affleck como “una gran madre” y hasta elogió la copaternidad que llevan, pues “trabajan muy bien juntos” a la hora de criar a sus hijos Violet (16), Seraphina (13) y Samuel (10).

Incluso, ha mostrado su buena voluntad reconociendo la importancia que tiene ‘mezclar’ los hijos de su matrimonio con Marc Anthony, con el que llevó antes su ex.

“Lo que espero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tengan una nueva aliada en mí y mis hijos tengan un nuevo aliado en él, alguien que realmente los ame y se preocupe por ellos pero que pueda tener una perspectiva diferente y ayudarme a ver las cosas que yo no puedo ver con mis hijos porque estoy muy atada emocionalmente” — JLo sobre los hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner.

Jennifer Garner también ha manifestado en el pasado buenos comentarios hacia JLo, robándose la admiración de muchos por su demostración de madurez y cordialidad que debe ser imitada.

Jennifer Garner dejó en claro que “JLo tiene su sello de aprobación” y que la considera “tierna, maravillosa persona y una madre asombrosa”, reveló la revista US Weekly semanas atrás.

Incluso, cuando se casaron “felicitó a Ben y a JLo después de su boda en Las Vegas y les envió un hermoso ramo de flores”, según fuentes cercanas, quienes dijeron que se encontraba muy conmovida por esta unión.

“(JLo) es una gran influencia para Ben y todo lo que ‘Jen’ siempre ha querido es que él esté sano, feliz y sobrio para que pueda estar ahí para sus hijos. Él es todas esas cosas ahora. ‘Jen’ realmente cree que los dos estaban destinados a estar juntos. Ella respeta a JLo como mujer y como madre; aprecia cómo ésta cuida a sus hijos de la misma manera que cuida a los propios”, revelaron.