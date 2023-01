5 películas de Netflix para huir de las parejas inmaduras emocionalmente

Tener edad no significa que tu pareja tenga la suficiente madurez emocional para una relación, tal como muestran estas películas de Netflix.

Ellas nos invitan a no conformarnos porque si nos cruzamos con alguien que no nos sabe valorar o no tiene la valentía para involucrarnos en su futuro, es mejor replantearnos las cosas y dar un paso al costado, pues no hay amor más importante que el propio.

Películas de Netflix para huir de los inmaduros emocionales

Hola, adiós y todo lo que pasó luego

Dos jóvenes pactaron terminar su relación antes de la universidad, sin remordimientos ni corazones rotos. Sin embargo, el amor puede tener una última oportunidad en su cita de despedida cuando se den cuenta de la mágica relación que tienen, pero también aparezcan los miedos.

Amor de calendario

Cansados de estar solteros en vacaciones, dos extraños acuerdan ser las citas el uno del otro durante todo el año, solo para captar sentimientos reales en el camino. ¿Qué harán?

La cita perfecta

Un estudiante de secundaria crea una aplicación para ofrecer sus servicios y así ganar dinero para ir a la universidad. Cuando desarrolla sentimientos por alguien, su plan se complica.

A mi altura

Otras de las películas de Netflix que debemos ver es esta historia de la chica más alta de la escuela secundaria, quien se enamora de un apuesto estudiante y se involucra en un sorprendente triángulo amoroso. Pronto se da cuenta de que las inseguridades sobre su altura no la han dejado ver lo valiosa que es.

¿No es romántico?

Natalie es una arquitecta neoyorquina que siempre ha tratado el amor con cinismo. Su peor pesadilla se convierte en realidad cuando, después de quedar inconsciente al ser atacada en el metro, despierta atrapada en una comedia romántica.