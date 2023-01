Byron de ‘Sin senos no hay paraíso’ ya tiene 40 años: así se ve ahora el hermano de Catalina

Estrenada en el año 2008, la exitosa telenovela Sin senos no hay paraíso estuvo colmada de personajes que lograron marcar una huella en los espectadores además de Catalina Santana.

Entre estos se encuentra Byron Santana, el joven hermano mayor de la protagonista quien, al igual que ella, traza su camino a la tragedia en su avidez por dejar atrás la pobreza de manera inmediata.

Y es que, dentro del melodrama de Telemundo basado en una novela de Gustavo Bolívar, el hijo mayor de doña Hilda deja la escuela para entrar en el oscuro mundo de los asesinos a sueldo.

El actor colombiano Juan Diego Sánchez fue el encargado de darle vida a este joven, cuya vida acabó en una persecución policial. En ese entonces tenía 26 años y el papel lo catapultó a la fama.

“Para mí significó mucho Sin senos no hay paraíso. Fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas… para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor”, dijo a People en Español.

Desde entonces, han transcurrido 15 años en los que mucho ha pasado en la vida del histrión que, hasta la fecha, sigue siendo recordado por su interpretación del novio de Ximena Fonseca.

El aspecto actual de Byron de Sin senos no hay paraíso

Hoy en día, el intérprete Juan Diego Sánchez tiene 40 años de edad cumplidos, luce más guapo que nunca y sigue desenvolviéndose en el mundo del espectáculo de su Colombia natal.

Luego de su memorable actuación en la telenovela Sin senos no hay paraíso, la estrella neogranadina continuó edificando su trayectoria actoral, principalmente, en la televisión.

Desde la primera vez que interpretó a Byron hasta ahora, Sánchez ha formado parte del elenco de aproximadamente 13 proyectos televisivos en total, de acuerdo a su perfil en IMDb.

Tres milagros (2011), Cumbia Ninja (2013-2015), Paraíso Travel (2018), La ley del corazón (2019), Enfermeras (2020) y Hojarasca (2022) son algunas producciones en las que ha actuado.

Actualmente, el artista tiene algunos proyectos en producción, tales como la serie Byron, el sueño de ganar, la cual protagoniza junto a la actriz Kata Otalvaro.

Por otro lado, juntamente con su carrera como actor, Juan Diego además se ha desempeñado como empresario y cantante de música urbana bajo el pseudónimo de “Juandy”.

Salvaje, Byron y Solo son los títulos de algunos de los sencillos musicales que ha lanzado como solista durante los últimos años y ha promocionado a través de sus redes sociales.

“Yo creo que hay muchas telenovelas y proyectos que toman tiempo en hacerse y quedan esos huecos donde uno tiene el tiempo libre y esos son los tiempos donde yo quiero darle a mis seguidores música, que conozcan también a través de mis canciones historias mías amorosas o cosas que me han pasado”, expresó al medio antes citado sobre su carrera musical.

Al presente, “Juandy” también sigue en contacto con el público a través de Instagram, en donde cuenta con 226 mil seguidores a los que les comparte fotos de su vida diaria y presume su atractivo.