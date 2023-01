“Parece una vieja”, así fueron las críticas a Jenna Ortega por su look de los Globo de oro

Con gran glamur llegó la actriz Jenna Ortega a la alfombra roja de los Globo de oro, que se desarrolló este martes 10 de enero en Beverly Hills. Le dijo adiós al negro que la catapultó al éxito con su interpretación de Merlina Addams en la nueva serie de Netflix que se estrenó a finales del año pasado y ha tenido gran recepción.

Despampanante en un vestido Gucci en color nude, con capas en las mangas largas. El atrevido atuendo tiene varias aberturas que dejaron al descubierto la figura de la estrella de 20 años. Pero no solo se trató de un cambio radical de ropa, pues también le dio otro aspecto a su cabello.

El atuendo lo acompañó con discretos accesorios: “Son collares mezclados y combinados de Tiffany & Co. Schlumberger®, Tiffany T1 y Elsa Peretti® mientras se preparaba para caminar por la alfombra roja de @GoldenGlobes Emparejada con un brazalete, pendientes y anillos de Tiffany & Co. Schlumberger®, terminó el look añadiendo anillos Tiffany Victoria® y Paloma Picasso®”, escribió al prestigiosa firma en su cuenta en Instagram este miércoles.

“Merlina”, además de atreverse al color, también cambió el look de su cabello, pues se lo tiño de un cobrizo y lo cortó por encima de los hombros. La revista Vogue, señaló que el estilista de Ortega, David Stanwell, trató de llevarla a los años 50 mediante unos rulos en las puntas del cabello y un flequillo en capas.

“Parece de una vieja”

Pese a la gran cantidad de dinero que vale cada una de las prendas que lució la actriz y de la asesoría que recibió de expertos reconocidos de la moda, muchísimos de sus seguidores no quedaron conforme con su outfit de gala.

“Me alegro de que no fuera gótica, pero no me encanta este color en ella”, “Ella luce genial, el vestido es increíble, pero ese no es su color”, “no me encanta el cabello, pero se ve increíble”, “Tan decepcionante”, “20 yendo a 50. Esto no es todo”, “Parece una vieja”, “ese vestido no es para su edad” y “Parece una vieja, una señora”, fueron las duras críticas que recibió la joven.

No todo fue malo

Aunque muchos criticaron, otros aplaudieron su elección, incluso algunos la compararon con Christina Ricci: “Con ese corte se parece a Christina Ricci”, “Bellaaa, el vestido bello y le queda divino”, “Luce muy sofisticada, de verdad que supo llevar el vestido”, “Esta chica tiene mucho estilo”.

Los Globo de oro premian lo mejor del cine y de la televisión, por lo que Jenna estuvo nominada en al categoría Mejor actriz de serie cómica o musical junto a Quinta Brunson de “Abbott Elementary”, quien fue la que se llevó el galardón, pero para la audiencia, la actriz de 20 años fue la mejor.