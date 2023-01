“Nadie piensa en ellos”, psicólogo alerta el daño que hijos de Shakira sufrirían por su nuevo tema

Shakira lanzó un nuevo tema junto a Bizarrap dedicado a Piqué y a su novia Clara Chía Martí, con quien le fue infiel y por quien la dejó.

La famosa ha causado sensación con este tema donde tiene frases como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú”, “yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, y “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Sin duda se ha convertido en un himno para las mujeres, especialmente las que han sufrido una infidelidad como ella, pero también ha causado polémica y rechazo.

Y es que muchos opinan que es un tema muy “fuerte” que solo evidencia que no ha superado a Piqué y la hace quedar en ridículo y como una mujer “tóxica” e “inmadura”.

Lo peor de este asunto son sus dos hijos Sasha y Milán, quienes están en medio de la disputa pública de sus padres, por lo que un psicólogo ha hablado sobre el daño que podrían sufrir los pequeños.

Psicólogo alerta el daño que hijos de Shakira pueden sufrir por su nuevo tema

El psicólogo Alberto Barradas alertó el daño que los hijos de Shakira pueden sufrir por este nuevo tema en el que la colombiana descarga su furia y dolor contra Piqué.

“Muchos hablan del despecho de Shakira y todo el Marketing que obviamente está haciendo de esto. También está el tema de los niños, quizás los más olvidados de esta historia. Al parecer nadie piensa en ellos”, dijo.

El psicólogo venezolano aclaró que cada persona tiene el derecho de vivir el despecho como quiera, y no critica a Shakira por ello, sino en cómo afecta esto a sus pequeños de 7 y 9 años.

“Cada quien vive su despecho como le da la gana y como puede. El punto acá es el día de mañana. Los niños van a tener que lidiar con esto y obviamente no será fácil para ellos. No sé cómo son Shakira y Piqué como padres, pero sí me queda claro que acá, los niños están siendo sometidos a un estrés importante, y no solo eso, lo seguirán viviendo por mucho tiempo, ya que sus padres son famosos, y ahora, incluso, están haciendo más fama aún”, explicó el psicólogo.

Destacó que siente preocupación por estos niños y asegura que necesitan de un terapeuta para poder superar esta situación con sus padres, pues no viven una separación de padres normal, sino pública y llena de ataques de lado y lado.

Los niños ya han tenido que lidiar además con el hecho que sus padres no se hablan, y hay mucha tensión cuando están en el mismo lugar, así como se ha apreciado en los partidos de Milán o los actos del colegio, lo que prueba que sin duda, están viviendo un momento muy difícil.