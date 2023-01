Salma Hayek se convierte en la reina de las transparencias a sus 56 años con estos looks

Si de estilo y sensualidad se trata, Salma Hayek encabeza la lista. La actriz mexicana con una trayectoria de más de 30 años en las pantallas no para de sorprender a sus seguidores con los looks despampanantes que suele presumir en cada una de sus apariciones.

Aunque Hayek suele presumir su belleza al natural en sus redes sociales, al momento de pisar una alfombra roja causa revuelo con sus outfit impolutos llenos de glamour, pero sobre todo mucha sensualidad con prendas que le hacen resaltar sus curvas despampanantes.

A sus 56 años ella es todo un icono de la moda llevando prensas elegantes, con pronunciados escotes y hasta transparencias, a los cuales sabe sacarle provecho para brillar, demostrando que la edad no es un impedimento para llevar looks atrevidos.

Los looks transparentes de Salma Hayek

Durante la ceremonia de los Golden Globes 2023 la mexicana se lució con un vestido lleno de transparencias, el cual se robó todas las miradas y elogios al lucir como toda una reina.

La prenda en color nude de silueta sirena y ceñida al cuerpo, contaba con pedrería y un escote en forma de corazón, y fue considerado uno de los mejores de la noche.

Esta no es la primera vez que la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, apuesta por prendas de este estilo pues durante la premiere de ‘Puss In Boots: The Last Wish’ en diciembre de 2022, apostó por un vestido en color celeste con transparencias, aunque más disimuladas.

Se trataba de una prenda diseñada por Alexander McQueen en color azul, con falda de tul, lentejuelas y un corset de transparencias.

Las transparencias y los brillos son una tendencia mundial y Salma lo sabe así que aprovecha este estilo para deslumbrar.

Otra de sus apuestas ha sido el vestido metalizado que llevó a la ‘Gala Gucci LACMA Art + Films’. El mismo tenía breteles fijos, escote holgado y un delicado cinturón plateado brillante que marca la cintura de avispa, para ponerle un toque de glam lo acompañó con unos guantes.

Las transparencias para la playa no pueden faltar y a través de sus rees sociales presumió un vestido playero en color negro de encaje que llevó sin nada abajo y dejó su piel expuesta para disfrutar del mar.