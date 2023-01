Aline Hernández: la conductora de tv que destapó el escándalo sexual Trevi-Andrade

Han transcurrido más de 20 años desde el escándalo que protagonizaron la cantante Gloria Trevi y Sergio Andrade por trata de persona y corrupción de menores. Pese a la condena a la que fue sentenciado Andrade y la absolución a Trevi, quien pasó 5 años tras las rejas, nuevamente la artista está dentro de un pugna legal para probar su inocencia.

La semana pasada salió a la luz pública que dos mujeres acusaron a la pareja de abuso de menores, según la revista Rolling Stone, señalamientos que la intérprete de “Todos me miran” califica de “falsa, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”, escribió en un comunicado la artista.

A finales de los años 90, no solo de los nombre de ellos sonaron por la polémica, pues se le agregó uno más, el de Aline Hernández, la actriz y cantante, quien fue esposa de Andrade con apenas 15 años. Él era 19 años mayor que ella.

“La Gloria por el inferno”

La actriz y hoy conductora de Tv Azteca, a sus 23 años, escribió un libro llamado Aline: la gloria del infierno, que fue publicado en 1998 y que ayudó a destapar todos los delitos que cometió su pareja, quien finalmente fue detenido en el 2000 en Brasil.

En sus páginas reveló que Andrade explotaba sexualmente a las jovencitas que lo buscaban para ser famosas. Además, señaló que Trevi era cómplice de todo junto a Mary Boquitas, que era la pareja de Sergio para ese momento. Ella logró separarse de él a los 17 años, en 1997 para luego plasmar todo en un libro.

Contó ella fue víctima de muchos abusos de los que, presuntamente, Trevi fue testigo, pero no hizo nada para detenerlos. El año pasado comentó que tuvo la oportunidad de ver la película sobre Trevi: “Yo sabía que iba a ver puras mentiras. Está muy manipulada la información, me manejan una imagen y una situación que yo viví ahí, que no es cierto”, manifestó en una entrevista.

También indicó que Andrade la obligó a casarse con él: “Mi mamá le mandó judiciales, le dice que se aleje de su hija”, aseveró la conductora de “Al extremo”, quien señaló que en la cinta mal ponen a su madre: “La aponen como una mujer que me vendió a ellos, lo cual es una absoluta mentira, yo soy la mala de la película”.

En la actualidad, Hernández se dedica a dar consejos para el bienestar a través de sus redes sociales. En el 2021 regresó como conductora del programa Al extremo, tras siete años de haber salido de este espacio televisivo, en donde había participado desde el 2008 hasta el 2014.