Jennifer Aniston no tiene novio, pero sí un gran amigo y es Jason Bateman: así sus vacaciones en México

Jennifer Aniston es una de las actrices más exitosas de Hollywood que ha protagonizado más de 20 películas y sigue triunfando a sus 53 años.

La famosa no tiene pareja desde que se divorció de Justin Theroux en el 2017, y ha demostrado que no necesita de un hombre, pues es feliz soltera.

Y es que estar soltera no es sinónimo de estar sola, pues la famosa tiene muchos amigos con los que pasa gran parte de su tiempo, y muchos de ellos son actores como Adam Sandler y Jason Bateman.

Te recomendamos: Julia Roberts y Jennifer Aniston: las veces que trabajaron juntas y probaron que su amistad es eterna

La amistad verdadera de Jennifer Aniston y Jason Bateman: así fue como comenzó

Jennifer Aniston y Jason Bateman se conocen desde hace más de 30 años, gracias al programa de televisión Simón, donde el actor trabajó y aunque ella no, sí tenía a un amigo allí.

“Él estaba en un espacio mental muy diferente en ese entonces, pero aún era encantador y genial y siempre lo he adorado. Es simplemente encantador. No hay nada en él que no se pueda apretar”, dijo la actriz hace un tiempo sobre Jason.

Además, han participado en 5 películas juntos La ruptura en 2006, El cambio en 2010, Quiero matar a mi jefe en 2011, Quiero matar a mi jefe 2 en el 2014, y la última, Fiesta de navidad en la oficina en el 2016.

Su amistad es sincera y así lo han demostrado a través de sus redes, donde constantemente se muestran juntos y felices, y hasta se van de vacaciones juntos.

Te recomendamos: Jennifer Aniston prueba que los looks “total black” rejuvenecen y empoderan con estos atuendos

Recientemente, ambos viajaron a México para recibir el Año Nuevo, pero claramente no viajaron solos, Jason fue con su esposa e hijas, con quienes Jennifer tiene una gran relación.

El año pasado también viajaron a la playa juntos, y sin duda prueban que su amistad va más allá del trabajo, y son como unos hermanos.