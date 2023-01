Marc Anthony está feliz y comprometido, pero ¿por qué sus 3 matrimonios acabaron en divorcio?

A pesar de los fracasos que ha protagonizado en el terreno del amor, Marc Anthony no se da por vencido con el matrimonio y volverá a darle una oportunidad al lado de Nadia Ferreira este año.

El cantautor puertorriqueño y la modelo paraguaya se comprometieron por todo lo alto el año pasado. Si no surgen contratiempos, caminarán al altar en una espectacular boda este 2023.

El casamiento sería el cuarto para el intérprete de 54 años de edad; mientras que para la guapa exreina de belleza de 23 años representa la primera vez que se viste de blanco y camina al altar.

Los matrimonios y divorcios de Marc Anthony antes de Nadia Ferreira

La primera vez que el salsero contrajo nupcias fue con Dayanara Torres en 2000. Luego, se casó con Jennifer Lopez en 2004. Una década después, caminó al altar con Shannon de Lima.

Ahora, el intérprete de Tu amor me hace bien está felizmente comprometido con Ferreira y va rumbo a su cuarta boda, pero ¿por qué sus tres matrimonios anteriores acabaron en divorcio?

Marc Anthony y Dayanara Torres

El cantante y la Miss Universo 1993 comenzaron una relación sentimental a finales de la década de los noventa. No mucho después, el 9 mayo del año 2000, se casaron en una boda en Las Vegas.

En diciembre de 2002, renovaron sus votos y contrajeron nupcias por la iglesia en la catedral de San Juan, Puerto Rico. En ese entonces, ya había nacido su primer hijo, Cristian.

Sin embargo, se separaron en noviembre de 2003, tan solo meses después del nacimiento de su segundo hijo, Ryan. La pareja quedó divorciada el 1 de junio de 2004 gracias a un trámite express.

Las razones de la separación todavía no están claras, pero lo cierto es que Torres cayó en una profunda depresión, pese a que, años después, reconoció que no era feliz al lado de Anthony.

En su momento, Jennifer Lopez fue señalada como la tercera en discordia. Al respecto, Dayanara fue cuestionada en una entrevista en El show de Cristina poco después del divorcio.

“¿Qué hay de Jennifer López? ¿Esta mujer ha sido como tu cruz?”, preguntó Cristina Saralegui. “Si los rumores son ciertos, sería el golpe más bajo que recibiría de él”, dijo con ojos llorosos.

“Mi familia sabe bien lo que he sufrido”, agregó la modelo, quien tras su separación de Marc mantuvo un tenaz litigio por la manutención de sus hijos que se resolvió con su victoria en 2014.

En 2017, en una aparición en Mira Quién Baila, Torres aseguró que la relación entre ellos ahora está en paz y así lo han demostrado en las diferentes ocasiones que han coincidido por sus hijos.

“Han pasado tantos años que ahora uno puede mirar para atrás y decir: ¿sabes?, no tenía nada que ver conmigo. Pero es aprender y levantarse”, señaló para las cámaras de la emisión.

Marc Anthony y Jennifer Lopez

Tan solo cuatro días después de formalizar su divorcio con Dayanara Torres, el intérprete de Vivir mi vida se casó con Jennifer López en una íntima ceremonia en Los Ángeles, California.

La boda de los famosos, quienes eran amigos y colegas, sorprendió al mundo porque él se acababa de divorciar legalmente, mientras ella recién terminaba su compromiso con Ben Affleck.

El 22 de febrero de 2008, la pareja recibió a sus gemelos, Emme y Max. Lamentablemente, tres años después de su nacimiento, comenzaron los rumores de crisis matrimonial entre ambos.

Los cantantes anunciaron la decisión de terminar su matrimonio a mediados de 2011 tras 7 años juntos. Sobre su divorcio, mucho se especuló sobre si se debía al estilo de vida de Anthony.

También se rumoró que el cantante era controlador. Hasta el momento, no están claros los motivos, pero en su libro True Love (2014), Jlo reveló el momento en el que supo que debía divorciarse.

“Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar, empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi mánager para decirle que algo estaba pasando porque sentía que me estaba volviendo loca”, escribió.

Lopez se refería con estas palabras a un ataque de pánico que la impulsó a tomar la decisión de separarse de su entonces marido. “Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado pero no puedes gritar, miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: ‘no puedo seguir con Marc’. Después rompí a llorar”, añadió.

“Nadie sabía por lo que estaba pasando. Tenía dos hijos, participaba en American Idol en aquel momento y mi single On the floor era número uno en todo el mundo, pero mi relación se desvanecía y estaba aterrorizada”, afirmó Jennifer, sin profundizar más en el asunto.

Más adelante, la famosa aseveró que se sintió como una fracasada tras finalizar su divorcio. Hoy, a pesar de su sonada ruptura, mantienen buenas relaciones por el bien de sus hijos en común.

Marc Anthony y Shannon de Lima

El artista boricua y la modelo venezolana comenzaron a salir en el año 2011; sin embargo, no fue sino hasta 2012 que hicieron publica su relación. Luego de un tiempo, decidieron separarse.

Más adelante, en 2014, los famosos se reencontraron y grabaron juntos el video de la canción Flor pálida. De esta manera tan particular, dieron a conocer su reconciliación como pareja.

En noviembre de ese año, la pareja se casó en una fastuosa boda en República Dominicana. No obstante, en 2016, anunciaron que se estaban separando. El divorcio se concretó en 2017.

Con respecto a la ruptura, ninguno ha develado detalles. De acuerdo a medios, la apretada agenda profesional del cantante los distanció al punto de agrietar su relación y apagar la llama del amor.

Empero, en una entrevista a Despierta América, De Lima afirmó que la cosas entre ambos simplemente “no funcionaron” y no se trataba de nada “dramático” como algunos querían pensar.

Ahora, luego de años soltero y alguno que otro amor, “El flaco de oro” está listo para acabar con sus días de soledad y casarse nuevamente con Ferreira, quien es tres décadas menor que él.

La fecha de la boda todavía no ha sido anunciada, pero se espera que sea en algún momento este año. De hecho, a finales de 2022, la modelo presumió la búsqueda de su vestido de novia.