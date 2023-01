Hijo de Thalía reaparece en redes y sorprende con lo mucho que ha crecido: “Igualito a su mamá”

Además de ser una de las artistas mexicanas más exitosas en el mundo, Thalía es una amorosa y dedicada madre de dos hijos, fruto de su relación con su esposo, el empresario Tommy Mottola.

Sabrina Sakäe y Matthew Alejandro son los nombres de los retoños que procrearon los famosos, quienes se conocieron gracias al productor Emilio Estefan en 1999 y se casaron al año siguiente.

A través de sus redes sociales, la cantante comparte, ocasionalmente, algunas postales en las que ha mostrado cómo han crecido sus herederos; sin embargo, desde hace meses, no lo ha hecho.

Ahora, su hijo menor reapareció en las redes sociales de la presentadora Lili Estefan, una de las grandes amigas de la famosa, y sorprendió con lo enorme y cambiado que está a sus 11 años.

Hijo de Thalía se roba la atención en la última salida de su mamá

A través de su perfil en Instagram, la conductora de El gordo y la flaca publicó este jueves 5 de enero una serie de fotos y videos de su primera cita del año con la intérprete de Equivocada.

En las imágenes, se pudo apreciar que estuvieron acompañadas por Mottola, el productor Lex Borrero y Matthew Alejandro, quien fue el protagonista de la cena en un elegante restaurante.

El niño pareció muy cómodo en la velada. De hecho, hasta posó muy contento con los adultos en dos postales en las que quedó evidenciado lo mucho que ha crecido y lo carismático que es.

En la primera de estas instantáneas, el pequeño aparece sonriente con Estefan y Borrero. Mientras, en el segundo retrato, sale posando con una divertida mueca al lado de Lili y su madre.

Matthew Alejandro fue el protagonista de la última salida de Thalía | Instagram: @liliestefan

La sobrina de Emilio Estefan además compartió una grabación del cómico momento en el que Thalía y su hijo menor se enfrentaron en un juego de vencidas durante la confortable velada.

“¡Yo voy a ganar!”, aseguró la protagonista de melodramas como María, la del barrio antes de la lucha. “No me voy a dejar, no me voy a dejar”, exclamó en medio de la batalla.

No obstante, el ganador de este encuentro entre risas resultó ser su retoño, quien cumplirá 12 años de edad el próximo mes de junio. “¡Ya ganaste!”, expresó la cantante de 51 años para felicitarlo.

En otro audiovisual, Thalía y Lili hablan a la cámara sobre su cita amistosa y se pueden apreciar las manos del pequeño detrás de ambas saludando a la cámara de manera juguetona.

Como era de esperarse, Matthew se robó la atención de los usuarios en la red social, quienes llenaron la publicación de comentarios apuntando lo grande que luce y su gran parecido a su mamá.