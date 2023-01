Thalía presume el lujoso look con el que recibió el 2023, pero dicen que parece una “vieja payasa”

Thalía es una de las cantantes de México más famosas y exitosas, pero también de las más polémicas, pues constantemente recibe críticas por cualquier cosa que haga.

Desde sus canciones, hasta sus videos, y looks son objetos de ataques y críticas muy seguido y su look de Año Nuevo no fue la excepción.

La famosa presumió su lujoso look en tono verde con mucha emoción en sus redes, pero de inmediato la llenaron de ataques, pues aseguran que no le luce.

El criticado look de Thalía para recibir el 2023 que ella presumió con orgullo

Thalía llevó un vestido largo muy chic y original con una manga larga, atrevido escote, cuello cruzado, que tenía una abertura en el abdomen y en la pierna.

La prenda era verde brillante y lo combinó con unos tacones de plataforma también verdes, y su cabello lo llevó recogido en un moño alto, con un maquillaje sencillo, con labial oscuro.

“Feliz año bellezas, ya estoy listísima para celebrar este nuevo año!”, fue el mensaje de la cantante en las fotos de su look.

Sin embargo, le llovieron las críticas y la acusaron de ser la “peor vestida” de todas las famosas.

“Que vestido tan espantoso, parece de bruja”, “wow Thalía has vestido mejor en otras ocasiones y en esta tan importante definitivamente no”, “que horrendo look, te ves más vieja y sin estilo”, “el pelo así recogido no te favorece para nada”, “parece una vieja payasa”, y “de los peores looks que vi”, fueron algunas de las críticas en redes.

Thalía está acostumbrada a los malos comentarios, y aunque quizás le afectan, no deja que le impidan ser feliz y sentirse bien con lo que usa, sin importar el qué dirán, dando una gran lección.