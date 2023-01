Pese a las críticas, Georgina Rodríguez muestra su lado más tierno en este video con Cristiano Jr.

Aunque Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha sido duramente criticada en redes sociales por presumir su vida de lujos, ha demostrado que es una excelente madre para sus cinco hijos, aunque no todos son biológicos.

Modelo, influencer, empresaria y bailarina, son todas las facetas que mantiene la diva, aunque es la maternidad con la que más elogios se lleva, por ser una madre dedicada y tierna.

La argentina se ha encargado de darle todo su amor a Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina y Bella Esmeralda y pese a que los tres primeros niños solo son hijos de CR7, para ella todos son sus hijos y los trato por igual.

Georgina Rodríguez y su faceta como madre

Aunque Rodríguez enfrentó una ola de comentarios tras su aparición en el debut de Cristiano con su nuevo equipo el Al-Nassr, al lucir un poco molesta e incómoda, lo cierto es que ella supo como estar al pendiente de sus hijos y tuvo un gesto con Cristiano Jr. que enamoró a todos.

En un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver como Gio conversa con el pequeño con algunas sonrisas mientras se acerca para limpiarle su rostro.

Internautas no dejaron pasar el momento para remarcar el cariño que le brinda como si fuera su verdadera madre.

“Él es el único que sabe que ella no es su madre, y aún así se ve que la quiere como una, Gio trata a todos igual a pesar que solo es mamá bio de Alana”, “Diooosss que linda con razón Cristiano está enamoradisimo de ella”, “siempre cariñosa con él”, “Como admiro a Georgina el amor que tiene por todos sus hijos y CRjr la ama muchísimo , bendiciones a esa familia”, “Como Cr7 no la va a tener en un pedestal si trata a Junior como si fuera su verdadera madre UNA GENIA ELLA”, “Se nota que no es una mor forzado”, comentaron.