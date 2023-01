Participante de ‘Soy el Mejor’ llora en vivo por ciertos comentarios de Andreina Bravo al ser eliminada del show

Andreina Bravo fue eliminada de ‘Soy el Mejor’, luego de que se rumorará que el programa estaba “amarrado” para que la cantante sea la ganadora. Sin embargo, fue eliminada y perdió la oportunidad de seguir ayudando a la causa social que le designaron.

La intérprete de Bandolera antes de salir del programa envío un mensaje que desconcertó a los demás participantes, tanto así que Kimberly Cedeño lloró en vivo y dijo estar cansada de las críticas.

“Si soy sincera en realidad, me hubiera encantado defender mi caso social en la última temporada, donde el público si tenía voz. Lastimosamente siento que ahora es diferente y no alcancé a defender mi caso social como quisiera. La competencia era de baile y no de bailarines”, expresó Andreina Bravo minutos después de salir del aire.

Kimberly Cedeño ‘Campanita’ rompe en llanto

Los participantes mostraron su descontento cuando la cantante salió y no por su despedida, sino por sus comentarios. Una de las más afectadas fue Campanita. “Yo jamás me atrevería a apagar la luz de nadie, el apoyo de mis compañeros, equipo y esposo es lo único que me importa. Yo enserio estoy cansada mentalmente de el ataque en redes”, expresó entre lágrimas Campanita.