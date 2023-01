Virginia Limongi cambio de look y estas son las famosas con las que le comparan

Virginia Limongi empieza el año con un nuevo cambio de look. La guapa presentadora de televisión sorprendió a sus fanáticos con un estilo diferente en su cabello.

Los comentarios en redes sociales

La reina de belleza dejó su tradicional cabello castaño de una sola hebra, y lo modificó por un flequillo. “Me hice este pequeño cambio porque se que puedo modificarlo cuando ya no me sienta bien”, escribió en una de sus publicaciones en Instagram que al momento ya no existe porque la ocultó.

Virginia Limongi

Sin embargo, muchos ‘amix’ como ella llama de cariño a sus seguidores respaldaron su transformación. En su programa En Contacto hasta la compararon con la recordada cantante Selena Quintanilla.

Las famosas con las que le comparan

Lo que más llamó la atención de los internautas es su parecido a grandes famosas de Hollywood como la actriz Anne Hathaway.