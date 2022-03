Virginia Limongi responde a las críticas y dice que no es el reemplazo de Alejandra Jaramillo

Virgina Limongi debutó como la nueva presentadora del matinal ‘En Contacto’, de Ecuavisa. Los comentarios de su participación no se hicieron esperar e incluso las comparaciones con su excompañera Alejandra Jaramillo.

Medios locales abordaron a la ex miss Ecuador y no dudaron el preguntar si ella llegaba al espacio de televisión en reemplazo de la ‘Caramelo’, y ella muy directa contestó que no.

Nadie la está reemplazando. Somos una familia y la familia no se remplaza, ella siempre va a ser parte de nosotros aunque esté o no en cámara. Yo vengo a ser parte de esta familia a integrarme a ellos. Alejandra me aconseja para que me vaya bien en este nuevo proyecto. — Virginia Limongi, presentadora de En Contacto.

Comentarios sobre su vestido

Era de esperar que a muchas personas no les iba a parecer el vestido que escogió Limongi para su debut en Ecuavisa. Pero hay que destacar que la actitud con la que Virginia entró al set de televisión fue lo que deslumbró a sus fanáticos y amigos. Por lo que el apoyo fue masivo en redes sociales.

Virginia hizo caso omiso a las críticas y se siente feliz de todo lo que viene para ella como nuevo talento de esa casa televisiva. Además aprovechó la oportunidad para agradecer a su familia, amigos, seguidores y en especial a Ecuavisa por acogerla con tanto cariño.