Nina Rubín la hija de Andrea Legarreta tiene una vida de lujos: celebran sus 16 en un viaje a Japón

Andrea Legarreta y Erik Rubin tienen el privilegio de haber formado una familia desde hace 22 años muy hermosa al lado de sus hijas Mía y Nina.

De su relación se ha especulado de todo, incluso en el mes de septiembre hubo fuertes rumores de separación por presuntas infidelidades, pero aseguran que siempre han logrado salir adelante contra todo pronóstico.

“La verdad ha habido de todo. Ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos. No sé mañana”, dijo Legarreta a los medios hace varios meses.

16 años lujosos de Nina

Este 5 de enero, el exintegrante del grupo Timbiriche y la presentadora estelar del programa Hoy, celebran los 16 años de una de sus hijas, Nina, con un viaje a Japón y con una fiesta muy íntima.

Legarreta presumió de su hermosa familia y del viaje que han hecho juntos para celebrar un año más de vida de uno de sus tesoros.

La conductora posteó un video donde se deja ver a Nina disfrutando de un gran pastel y de globos en la habitación del hotel donde se hospedan.

Legarreta también le dedicó un hermoso mensaje a su hija: “Hoy celebramos tus dulces 16 amada, entrañable y maravillosa @ninarubinl. ¡¡Nada nos hace más felices que verte feliz amor lindo!! ¡¡Soñabas con vivir tu cumpleaños en este mágico lugar y nos llena de felicidad haber podido vivirlo así y ver tu carita iluminada y tus hermosos ojitos iluminados de tantas sorpresas!! ¡¡Eres un regalo de Dios!!”.

Mía y Nina moda y estilo

Erik Rubin también publicó fotos de su hija en Japón y escribió: “Pulga. Como tú lo has dicho, este ha sido un año de crecimiento y mucho aprendizaje. Te deseo que lo que inicia con este ciclo, sea de inmenso gozo, que finalmente es lo único que nos llevaremos”.

“¡Te admiro tanto! Aparte de ser inteligente, talentosa, sensible eres un ser de luz que nos llena de alegría. Se que lograrás lo que te propongas en esta vida. ¡Eres una guerrera del amor! ¡Soy inmensamente afortunado de ser tu Pá! Te amo profundamente. Feliz cumpleaños”.

La vida de Mía y Nina, es muy lujosa. La primera es cantante e influencer de moda y estilo. La menor, sigue los pasos de sus padres y quiere ser actriz.

También le encanta la moda y los lujos que demuestra en sus redes sociales.

Ambas dejan muy claro lo acostumbrada que están al lujo, a los viajes y a la moda.