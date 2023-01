“Da pena ajena”, aunque Gabriel Soto está tras otra, Irina Baeva presume su anillo de compromiso

La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva está más que rota, pero los actores aún no lo reconocen, pues al parecer no pueden por compromisos de trabajo.

Ellos han tratado de disimularlo, asegurando que siguen juntos y que la boda sigue en pie, pero es evidente que no están juntos, pues ya no publican fotos juntos, ni se les ve como antes.

Además, se dice que el actor tiene otro interés amoroso, y ese es Sara Corrales, la actriz colombiana que trabaja con Gabriel en la telenovela Mi camino es amarte y de hecho es su pareja allí.

Pero parece que el actor quiere que la ficción se vuelva realidad y está en la conquista de la hermosa colombiana de ojos claros, e incluso hace unos días que fue su cumpleaños hizo de todo por pasarlo junto a ella.

Irina Baeva luce su anillo de compromiso y le dicen que tenga “dignidad”

Aunque es obvio que Gabriel Soto tiene otro interés amoroso, Irina Baeva sigue presumiendo su anillo de compromiso en redes.

Recientemente publicó una foto en su historia de Instagram en la que muestra su mano y deja ver el lujoso anillo en el dedo anular.

Esto ha llevado a que la actriz rusa reciba miles de críticas y le piden que “termine con la farsa” y tenga un poquito de “vergüenza”, aceptando que su relación terminó.

“Pero esta mujer no tiene vergüenza, que pena ajena me da”, “que horror tener que aparentar algo que no tienes”, “el karma siempre llega Irina, no importa lo que lo disimules ya no tienes al hombre”, “mija supérelo y acéptelo ya, deje de fingir lo que no tiene”, “un poquito de amor propio Irina, si no lo quieres aceptar al menos no hagas el ridículo así”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se dice que faltan pocos meses para que termine el contrato que los dos tienen como pareja con una marca de zapatos, y finalmente puedan anunciar su ruptura a través de un comunicado que ya tendrían preparado.