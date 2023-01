Adamari muestra a su hermana “gemela” y resaltan su humildad

El cierre del 2022 fue muy doloroso para la actriz y conductora de televisión, Adamari López, pues recibió un nuevo año sin su hija Alaïa, de 7 años, quien pasó la fiesta decembrina junto a su papá Toni Costa en España. Fue un momento muy emotivo, que la hizo llorar frente a las cámaras del programa Hoy Día.

Sin embargo, ella ha demostrado que lo importante es la felicidad de su hija y, que aunque el amor entre ellos se haya acabado, lo mejor es mantener una relación cordial por el bienestar de su primogénita.

Ante su soledad, Adamari decidió viajar a su natal Puerto Rico para despedir el 2022 junto a su familia y amigos. A través de su cuenta en Instagram, López mostró cómo fue su celebración, en el que usó un ajustado vestido rojo largo 3/4 y one shoulder, que la hacía lucir divina.

“Así despedimos el año 🥂 disfrutando y celebrando lo que dejamos atrás y sonriendo por lo que viene”, publicó la actriz en una de sus imágenes. Sus seguidores no tardaron en comentar para elogiarla e, incluso, para criticarla por usar el dolor de la ausencia de Alaïa, como parte de un show.

“Parece que la tristeza que tenia porque su hija se fue a pasar las fiestas con su papá se le paso bien rápido….puro show”, “Que divertido en familia. Precioso vestido Adamari”, “Que divertido en familia. Precioso vestido Adamari”, fueron parte de los comentarios.

Su hermana “gemela”

La actriz de 51 años pasó tiempo de calidad con su familia. El pasado 31 de diciembre difundió un lindo video de sus seres queridos con una leyenda que decía: “A ésta familia le falta una ‘A’, ¿saben cuál es?” Por lo que sus fanáticos de inmediato supusieron que se trataba de su hijita, que pese a que estaba en las imágenes, no compartí ese día con la estrella de Telemundo.

Pero este miércoles 4 de enero, Adamari develó la incógnita: se trataba de su hermana Adaeline. Nuevamente usó la red social para mostrarla. La conductora es la menor de cuatro hijos, en los que son tres mujeres y un hombre.

Adaline es la hermana mayor y fue diagnosticada con cáncer en el 2017. La estrella de novelas fue un gran apoyo para ella, pues siempre estuvo a su lado. Sus seguidores comentaron que ambas parecen gemelas por su gran parecido.

“Tu bella hermana tiene mucho parecido contigo”, “Adamari serás igualita a tu hermana cuando pasen unos añitos más, son igualita. Parece tú clon con más edad”, “Omg si tú y tu hermana son igualitas”, destacaron los fans.

La fama no empaña su humildad

Algunos fanáticos aprovecharon la publicación para comentar algunas anécdotas que vivieron con Adamari y por la que la calificaron como una mujer muy humilde pese a su estrellato.

“Siempre tan simpática y humilde. Así te ví un día en un concierto de Ednita, todos querían foto contigo, y hasta tú misma le dijiste “ven” a una muchacha era un poco tímida y no se atrevía acercarse. No hubo un no, ni una sonrisa falsa”, acotó la internauta Lee.

Mientras que otra identificada como Damaris Bur Rod agregó: “En una ocasión yo estaba esperando q se desocupara una mesa en el área de comidas en Plaza Las América y mientras mi esposo pedía en unos de los establecimientos de comida yo estaba con mis dos niños esperando parada en una esquina y ella me llamó por q ya estaba terminando de comer y andaba con una amiga y me ofreció la mesa me dijo q me sentará q ya ella había terminado y muy amable me montó conversación”.

Sin duda alguna, la actriz ha demostrado su gran sencillez y madurez emocional a todos sus fanáticos.