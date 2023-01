Adamari López sufrió por dejar a hija con Toni Costa en Año Nuevo y la llaman “egoísta”

Adamari López tuvo un gran año entre viajes y nuevos proyectos sin embargo, terminó con una gran frustración y es que no pudo pasar la fiesta de Fin de Año con su hija Alaïa.

Fue durante la última transmisión de Hoy Día del 2022 que los conductores rompieron una piñata para dejar atrás aquello que los lastimó o las pérdidas que enfrentaron y así dar la bienvenida al 2023 sin dolor.

“Y esperemos que gracias a ese coraje que dejemos en esta piñata, en esta estrella de siete picos, podamos sentir que al menos soltamos un poco de lo que llevábamos nosotros... Quiero escuchar fuerte, fuerte, que fue eso que más los lastimó durante el 2022″, dijo Penélope Menchaca.

Adamari López fue la última en pasar y al golpear la piñata reveló que estaba muy enojada porque no celebraría con su hija:

“Por todo el coraje, las frustraciones y por no estar con mi hija este fin de año”, dijo con rabia.

La conductora no pudo evitar romper en llanto y fue consolada por Menchaca, quien se acercó a ella para abrazarla. Adamari terminó rompiendo la piñata con gran coraje ya que su hija viajó a España con su papá Toni Costa para recibir el nuevo año.

Cabe recordar que en mayo de 2021, Adamari anunció su separación de Toni Costa por lo que el que la pequeña pase Navidad con uno y Año Nuevo con otro es parte de los acuerdos de co-crianza al que llegaron. Esto hizo que tras su llanto, muchos señalaran de “egoísta” a la conductora ya que sabía que así serían las cosas.

“Si no es la primera vez que La Niña se va de vacaciones con su papá, que no sea egoísta, La Niña vive con ella, ella la disfruta siempre” . “Uy no se pasa ya Adamarys ni que la hija se haya ido para siempre, sólo está con su papá a quien le toca también pasar tiempo con ella”. “Ridícula! creo que el papá y la niña tienen derecho de estar juntos, se le olvida que ella no la hizo sola!. “Quién las entiende? Algunas andan detrás de los papás para que sean responsables, y Tony que adora a su hija y está pendiente,de todos modos provoca furia. Qué mal”. “Que ridícula, por qué no se pone así cuando ella se va de viaje sola y deja a la niña? Me parece muy mal su actitud, porque el papá también tiene derecho de compartir con su hija y su familia, pero ni él hace ese tipo de espectáculos cuando ella se ha ido de viaje con la niña. Debería de darle gracias a Dios que él no es un padre ausente, al contrario, él siempre esta para su hija y la hace feliz”, se lee.

Algunos incluso compararon el caso de Penélope Menchaca, quien golpeó la piñata reclamando por la pérdida de su nieto y el sufrimiento de su hija.

“Yo estoy enojada porque hiciste llorar a mi niña y la lastimaste mucho. Porque después de todo el sufrimiento te llevaste a mi niño”, dijo Penélope durante su turno.

“Wow! Eso debe ser muy duro. Enfrentar la pérdida de un hijo o nieto debe ser lo más doloroso q hay en la vida. Ya que las abuelas son la extensión de las hijas y estoy segura el dolor se siente igual de fuerte en amabas”. “Esto sí causó dolor y pena no lo de Adamary que llora porque su hija pasa año nuevo con el papá”. “Muy dura la prueba de Penélope y su hija, Adamari ya aburre”, expresaron seguidores del programa.