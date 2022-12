Adamari López y los rituales que sigue para tener abundancia, amor y viajes en 2023

El 2023 está a la vuelta de la esquina y por eso hay varias famosas que están preparándose para recibirlo por todo lo alto, como Adamari López, quien tiene una serie de rituales para atraer solo lo mejor.

La famosa apunta a un nuevo año cargado de abundancia, amor y viajes, para lo que realiza una serie de actividades, que de acuerdo con sus creencias, la acercarán a eso que tanto anhelan.

Los rituales que sigue Adamari López para 2023

“Yo creo que los rituales se hacen todos: tirar agua pa’ atrás, salir corriendo con las maletas, comerse las doce uvas para la prosperidad, calzones rojo y amarillo”, dijo sonriente en una entrevista citada por People.

“ Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor. Lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado”, confesó.

Sin duda, la presentadora de Hoy día espera que el 2023 sea mejor que este año que pasó, pues aunque le trajo muchos éxitos laborales, ahora desea compartir su vida con un nuevo amor.

“He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante”, aseveró, recordando que este año estuvo sanando su separación con Toni Costa.

“En términos personales, creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir trabajando para seguir mejorando, en autoestima, en personalidad, en carácter”, finalizó.