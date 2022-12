Adamari López busca amor para 2023 y estas son las condiciones: nos inspira a no conformarnos

Hace más de un año que acabó el amor con Toni Costa, por lo que Adamari López ya se encuentra preparada para abrirle el corazón a una nueva pareja.

Sin embargo, la boricua será exigente con ese nuevo candidato, puesto que a sus 51 años ya sabe muy bien que es lo que busca en un hombre y no tiene tiempo para relaciones casuales, ya que toda su atención está puesta en su hija y su trabajo en Telemundo.

Pero, ¿qué debería tener el hombre ideal para Adamari López?

En una reciente charla con People, la presentadora de televisión declaró que tiene mucho deseo de seguir creciendo personalmente y que no ve con malos ojos que esto sea al lado de otra persona.

“Respeto, admiración, fidelidad”, son las prioridades para la protagonista de Gata Salvaje, que tuvo que lidiar con el corazón roto tras la inesperada ruptura con el bailarín, que ya tiene meses con una nueva pareja.

“(Quiero alguien que tenga) el deseo de formar una familia para toda la vida”, añadió, haciendo la observación de que “en carácter soy una mujer fuerte, no voy a negar que tengo mi carácter, no necesariamente quiere decir que voy a trabajar para ser más dócil. ¿Viste que dije dócil? No dije sumisa”, dijo riéndose.

“A mí me gusta la comunicación, buscar esa manera correcta de comunicar, seguir aprendiendo con ese respeto, con ese amor hacia la pareja que llegue para que podamos integrarnos y no separarnos”, agregó describiendo su dinámica ideal de pareja.

Sin duda, Adamari López es inspiración para mujeres de 50 años que se encuentran solteras y que no dejan de creer en el amor, pese a las malas experiencias previas, pues jamás es tarde para ser felices.