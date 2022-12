Adamari López y las lecciones de vida que dejó este 2022

Si algo ha dejado claro Adamari López, a lo largo de su carrera, es que lucha por conseguir todo lo que se propone. La presentadora del programa ‘Hoy Día’ se ha mantenido fuerte pese a todas las adversidades que se le han presentado en su vida y con la llegada de su hija Alaia su valor y gallardía aumentó.

La también actriz se ha convertido en una mujer inspiradora, con su historia de vida dejando algunas lecciones de superación, amor propio y fortaleza.

Ella se ha encargado de priorizar su faceta como mujer y como madre, demostrando que a sus 51 años puede vivir como quiere y merece.

Las lecciones de vida de Adamari López este 2022

A finales del 2021 Ada se propuso volver a tener la figura de hace algunos años, pero sobre todo para tener salud y ser un ejemplo de superación para su pequeña.

Dejar atrás lo que hace daño

La artista se ha separado en dos oportunidades y pese al dolor que le ha generado, ella ha preferido dejar atrás sus historias de amor fallidas para enfocarse en ella misma, con amor propio.

Aunque hasta el momento se desconoce las causas de su separación con Toni Costa, ella aseguró que tomó la decisión pues era la mejor para ambos y para su hija.

“Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, señaló.

La felicidad ante todo

La chaparrita más querida de México se ha convertido en la reina de los reels en redes sociales, aunque los mismos le han generado distintas criticas pues muchos consideran que le lanza indirectas a su ex pareja y a su nueva novia Evelyn Beltrán.

Sin embargo, ella ha hecho caso omiso y sigue llenando de risas a sus fans con sus ocurrencias, demostrando que nadie le quitará su felicidad.

Priorizar su salud

Una de las cosas que más le han aplaudido a Adamari es las lecciones que ha dejado al bajar más de 15 kilos para priorizar su salud física y mental.

Ahora, luce una figura despampanante a sus 51 años dejando claro que nunca es tarde para retomar buenos hábitos.