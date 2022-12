La reacción de Adamari López al escuchar a Luis Fonsi hablando del tema que le dedicó

Adamari Lopez y Luis Fonsi fueron una de las parejas más queridas y comentadas de los 2000 por lo que su separación causó gran conmoción entre sus seguidores, quienes aun recuerdan detalles de lo que un día fueron.

La pareja estuvo casada desde el año 2006 hasta el 2010, por lo que el cantante la acompañó en sus peores momento con el cáncer de mama que padeció.

A pesar de las diferencias que manejaron, ellos han superado lo que un día fueron y hasta han compartido juntos en pantallas. Sin embargo, de aquel amor aun quedan algunos lindos recuerdos.

Adamari Lopez confiesa que Luis Fonsi dedica canciones bonitas

Durante una de las emisiones del programa que conduce ‘Hoy Día’ conversaron sobre los temas que ha dedicado Fonsi a las personas más especiales de su vida, cayendo todas las miradas sobre Adamari.

El primer tema que mencionó fue ‘Somos uno’, el cual le dedicó a su esposa Águeda López. La segunda fue dedicada a su hijo y se llama ‘Ahí estás tú’ y la tercera es ‘Llegaste tú’ para su hija.

Como última opción mencionó su popular tema ‘No me doy por vencido’, la cual dedicó a todas las personas que luchan por lo que quieren.

Sin embargo, algunos internautas recordaron que durante una entrevista pasada él mismo confesó que este sencillo se lo dedicó a Adamari.

“Y no dijo todo! Recuerdo que en Don Francisco había dicho que le escribió y dedicó una canción a Adamari cuando estuvo enferma de Cáncer”, “Que deje su mareo que se sabe que esa canción yo no me doy por vencido, se la dedicó a Adamaris López”, “Adamaris sabe cuál o cuáles le dedico a ella y por respeto a su esposa e hijos no lo mencionó”, “No me doy por vencido... Ada te hablan”, comentaron.

Tras escuchar el audiovisual del boricua, Ada se pronunció al respecto, aunque muy concisa con sus palabras.

“Él dedica canciones bonitas”, expresó.