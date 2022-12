Johnny Depp: de una separación complicada a brillar con nuevos proyectos, así fue su 2022

Ante los fans tener fama y la fortuna es tener la vida resuelta sin embargo, para celebridades como Johnny Depp el camino ha estado lleno de momentos de oscuridad.

El actor siempre fue considerado una de las estrellas más grandes de Hollywood por las impresionantes tansformaciones que tiene en pantalla con cada personaje. Pero estando en la cima se encontró con la persona equivocada, además de una industria que le dio la espalda.

Por suerte, su talento y trayectoria ha hablado por él y hoy parece estar resurgiendo, más fuerte que nunca.

Depp ha estado en el ojo público durante décadas pero este año fue tema de conversación por la serie de juicios en los que se enfrentó cara a cara con su ex pareja, Amber Heard.

En 2018, el actor fue acusado de violencia doméstica hacia la actriz. Esto lo llevó a ser despedido de dos franquicias importantes en su carrera: “Piratas del Caribe” y “Animales Fantásticos”.

El Depp nunca se ha dejado vencer y ha resurgido poco a poco gracias a su prestigio, apoyo y respaldo de fans, así como de compañeros y directores.

Victoria para Depp

Victoria para Depp

En junio y tras varios meses en los tribunales, el actor finalmente ganó la demanda contra Amber Heard. El jurado dictaminó que la actriz había dañado la reputación de su exmarido con un artículo de opinión en el que se le acusó de ser una “figura pública que representaba el abuso doméstico”.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”, escribió Depp en un comunicado.

Fue reconocido por sus méritos sobresalientes en actividades públicas y culturales

En febrero, Depp recibió la Medalla de Oro al Mérito de Serbia como parte de la celebración del Día de la Estadidad de la nación el martes.

En febrero, Depp recibió la Medalla de Oro al Mérito de Serbia como parte de la celebración del Día de la Estadidad de la nación el martes.

El actor de 58 años, recibió el honor en Belgrado de manos del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, por “méritos sobresalientes en actividades públicas y culturales, especialmente en el campo del arte cinematográfico y la promoción de la República de Serbia en el mundo”, según el informe.

Depp ha trabajado en proyectos relacionados con Serbia en el pasado, incluida la filmación de la película Minamata en Belgrado.

“Estoy ahora mismo al borde de una nueva vida y me gusta, me gusta un nuevo comienzo. Y me encantaría que ese comienzo fuera aquí en Serbia, si me aceptan”.

Nuevos proyectos en puerta

A pesar de que las cosas eran inciertas, Depp nunca dejó de pensar en su futuro y regreso a la pantalla. Antes de los juicios con Heard, ya se había dicho que el actor interpretaría al rey francés Luis XV en “Jeanne Du Barry”, cinta del director Maiwenn.

En 2020, Depp lanzó su propia productora europea con la cual buscará talentos cinematográficos en toda Europa para crear producciones “centradas en la sensibilidad europea combinada con la accesibilidad estadounidense”.

También se dio a conocer que protagonizará una serie spin-off de Puffins, show de animación en la que el actor ya había dado voz al personaje principal.