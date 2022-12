Angelique Boyer y Sebastián Rulli, han sido la pareja del 2022 dejando lecciones de amor y libertad

Después de un año cargado de polémicas relaciones y rupturas, algunas parejas de la farándula han dado lecciones de amor, unión y libertad, como es el caso de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes dejan una esperanza en medio de tantas decepciones.

Con siete años juntos, la pareja ha enfrentado los obstáculos de la convivencia, las diferencias personales y sus apretadas agendas, para aceptarse tal y como son sin necesidad de cambairse para cumplir las expectativas del otro.

Ambos se han compartido en una de las parejas más queridas de la farándula desde que iniciaron su romance en 2014.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli los más queridos del 2022

Angelique y Sebastián han decidido vivir su relación al máximo tomándose sus tiempos por separado, viajando y uno de los aspectos que ha remarcado al actriz es que pese a que no se niega a la maternidad, no está dentro de sus planes y eso no le resta menos amor y responsabilidad a su relación.

Este 2022 han regalado a través de sus redes sociales distintas postales de sus viajes a varios países y también divertidos videos desde su hogar con los que cautivan a sus seguidores.

A inicios de marzo de 2022, Angelique Boyer compartió su idea de amor en un encuentro con los medios demostrando que viven su romance con libertad.

“El amor, el amor que no condiciona, el amor que no pone reglas, el amor que da libertad, ese es el amor más puro que puede haber. Nosotros tenemos un amor saludable, somos individuos que viven sus vidas”, expresó.

De esta manera, cada uno puede enfocarse en su vida privada y proyectos individuales sin afectar al otro, para disfrutar su amor y la complicidad que mantienen como pareja.