Victoria Ruffo presume sus canas y su rostro libre de maquillaje dando lecciones de amor propio

Victoria Ruffo se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser uno de los rostros más bellos de las pantallas y por tener una melena negra bastante intensa, pero con el paso del tiempo no ha tenido problemas en mostrarse al natural pese a algunas críticas.

La actriz es una de las actrices más reconocidas con un gran número de telenovelas en su carrera como ‘Victoria’, ‘Corona de lágrimas’, ‘La madrastra’, ‘En nombre del amor’, entre otras, cautivando a distintas generaciones con su talento.

A sus 60 años no le teme a mostrar su rostro libre de maquillaje y su melena al natural, dejando claro que acepta el paso de los años y que poco le importan los estereotipos de belleza.

Victoria Ruffo presume sus canas

La artista ha tenido algunas reuniones familiares y entre amigos por la llegada de Navidad y en cada una de ellas se ha podido ver con su rostro al natural y presumiendo sus canas, llenándose de elogios entre sus seguidores.

Para la diva lo más importante es mantener su esencia y no vive los prejuicios de los demás, por lo que aunque surjan algunas criticas ella se mantiene firme a su amor propio.

“Que hermosa”, “Eres perfecta con o sin canas”, “Una mujer hermosa en todas sus versiones”, “Digna de admirar”, “Victoria Ruffo eres la mujer más hermosa del planeta”, comentaron.

En una de sus fotografías surgieron algunas criticas pues posó junto a un Santa, su hijo José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, pero ella decidió recortarlos, lo que muchos pensaron es que no se la lleva muy bien con su yerna.

“Se nota que no soporta a la nuera 😢 hasta la foto recorto que grosería”, “chale hasta yo sentí gacho y no soy la novia”, “Faltó la nuera porque no la presumes”, comentaron.