JLo demostró que le encantan los colibríes: esto significa su árbol de Navidad y su vestido

Para Jennifer López el colibrí tiene un significado muy especial, es su ave favorita y los considera “mensajeros de Dios”.

En su primera Navidad como esposa de Ben Affleck reunió a toda la familia y el motivo de la fiesta fue este hermoso animal porque quiere celebrar que recibió la señal de “que todo va a estar bien”.

“Entonces, decidí este año que el colibrí sería un tema perfecto. ¡Hemos mezclado familias, duplicado la gente, duplicado la diversión, duplicado el amor, duplicado los regalos y triplicado el caos!”, escribió la Diva del Bronx en un mensaje que envió por correo electrónico a sus fans favoritos.

La señal de que todo va a estar bien

Habló también de su nuevo álbum This Is Me... Now, que incluye una canción llamada Hummingbird y destaca que los colibríes “son muy ágiles: pueden volar hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo. También es el pájaro más rápido, pero siempre tiene tiempo para parar, comer algo dulce y oler las rosas. Me identifico con ellos, pero más que nada, cada vez que veo uno, siento que es una señal de Dios de que todo va a estar bien”.

El árbol de Navidad que compraron Ben y JLó junto a sus mellizos y los hijos de su actual esposo, lo adornó con el motivo de su ave favorita para recordar a todos “que todo lo hecho con amor y con amor siempre estará bien”.

La artista está muy emotiva, su matrimonio con Ben tras 20 años de espera el pasado 16 de julio, fue el acontecimiento más importante en su vida y la lleno de un nuevo aire para seguir avanzando en lo personal y profesional.

Y para la ocasión el vestido...

No podía faltar que la Diva del Bronx no luciera espectacular en la cena de Navidad en su mansión y también estrenó un hermoso diseño de Gucci que guardaba en su armario desde hace un año para una ocasión especial.

“También elegí colores de colibrí para mi vestido de fiesta este año. Es un vestido de Gucci que tengo en mi armario que compré hace un año y estaba esperando la ocasión perfecta para ponérmelo. Pensé que era perfecto para nuestra Fiesta de Navidad del Colibrí”.

JLo demostró que le encantan los colibríes: este es el significado de su árbol de Navidad y su vestido Instagram @Jlo / Mail: On The JLo

Explicó a sus fans como fueron sus celebraciones antes de convertirse en la señora de Affleck. “Durante los últimos 8 años hemos estado haciendo un martes de tacos de edición navideña, donde nos juntamos, nos disfrazamos y cantamos villancicos”.

Tras la pandemia donde no pudieron reunirse, explicó JLo que “esta es la primera vez en mucho tiempo que pudimos reunirnos con personas que no habíamos visto en mucho tiempo. La fiesta estuvo llena de familiares, amigos, colegas y personas que conocemos a lo largo de los años. ¡Cantamos y bailamos y lo pasamos de maravilla!”.