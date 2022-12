¿Evaluna embarazada?: El video que demostraría que está en la dulce espera

La cantante Evaluna y su esposo el también artista Camilo Echeverry mostraron toda su felicidad, pues esta Navidad fue la más especial en toda su vida: Índigo, su pequeña hija de 8 meses, los acompañó. Ellos aprovecharon al máximo estas festividades y al igual que toda familia se tomaron fotos e hicieron videos para inmortalizar el momento.

Este 25 de diciembre. tanto Camilo como Evaluna subieron el mismo video a Instagram bajo el mensaje: “Primera Navidad con 6 medias”. El material muestra una toma del piso en el que aparecen tres pares de pies: la familia Echeverry Montaner.

Por supuesto, como desde un principio, la pareja no mostró el rostro de su bebita, ya que ellos alegan que quieren respetar su privacidad y debe ser la propia Índigo que decida cuándo aparecer en las redes sociales y mostrarse a los focos del mundo del espectáculo.

Al igual que otras publicaciones en la que no se muestra a la bebé, esta generó controversia: “Realmente se pasan si no quieren q vean a su hijo no pongan nada y manténganlo así, pero poner los pies como que es un poco ridículo”, “Por favor, ya muestren a Indi, queremos conocerla. ¡Feliz Navidad!”, “Ponen la vida, obra y milagro en las redes y no enseñan a la beba, un misterio”.

A inicios de diciembre, una fans que se encontraba en un aeropuerto grabó el momento en el que Camilo en un descuido dejó ver la cara de la nena, por lo que la fanática no dudó en mostrarle al mundo a la niña.

¿Evaluna embarazada?

En octubre del año pasado, la única hija de Ricardo Montaner anunció al mundo que estaba esperando a su primer bebé. “No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido”, afirmó la pareja cuando estrenó el video click del tema “Índigo”, para luego revelar que la bebé venía en camino y ese sería su nombre. Este tema se convirtió en todo un éxito.

Ahora, en Navidad se inició el rumor de que la pareja le daría un hermanito a Índigo, puesto que en el material en el que presumieron su Navidad, se nota cómo Camilo acaricia la pancita de Evaluna, pero luego quitar la mano, además que el abdomen de la cantante luce un poco abultado, aunque no se sabe si es el efecto de la pijama que lleva puesto, el ángulo en el que fue grabado el video o realmente está creciendo un bebé.

Estos detalles no pasaron desapercibidos para los fanáticos en Instagram, que de inmediato comenzaron a preguntar: “¿Esta embarazada, algún fan que me diga?, ¿Me pareció a mi o toco pancita? ¿Me da la impresión que Evaluna esta embarazada otra vez😍😍😍😍?

Solo el tiempo dirá la verdad, y los fanáticos esperan que sean tan especial como el primer anuncio, de resultar cierta la noticia.