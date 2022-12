“Me encantaba pelinegra”, fans de Shakira piden que vuelva al pelo negro y estas fotos prueban por qué

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas que a sus 45 sigue cosechando éxitos con cada uno de sus temas.

Este año estrenó tres temas Te felicito con Rauw Alejandro, Don’t you worry con Black Eyed Peas, y Monotonía con Ozuna, y todos resultaron un éxito a pesar de haber vivido su peor año a nivel personal.

La famosa ha pasado por todos los looks a lo largo de su carrera, desde el cabello negro, hasta el rubio, y rojo, pero sus fans quieren verla de nuevo con uno de los tonos que ya no lleva.

Y es que sus fans extrañan a la Shakira de cabello negro, esa que encantó con sus primeros éxitos en los 90 como Estoy aquí, Antología y Pies descalzos, sueños blancos.

Por eso todos se han unido para pedirle a Shakira que se vuelva a teñir de negro y deje atrás el rubio que lleva.

Fans piden a Shakira que vuelva al cabello negro y estas fotos de sus inicios muestran las razones

De joven y adolescente Shakira llevaba su tono natural, es decir, el cabello negro, y tenía una melena larga, abundante y hermosa.

Con ese fue el tono que se dio a conocer en el mundo de la música, e incluso, debutó como actriz, y muchos añoran a esa Shakira, a la que el tono negro de su cabello y ojos, le iba perfecto con el tono blanco de su piel.

Luego, la colombiana decidió teñirse de rojo, y después comenzó a pasar por diferentes tonalidades de rubio, desde platinado, hasta mantequilla.

Hace unos meses la cantante volvió al rojo, pero no le duró mucho pues luego la vimos rubia de nuevo, y ahora lleva un tono cobrizo c on el que luce espectacular a sus 45.

Sin embargo, sus fans le piden que vuelva al negro, y es que se veía hermosa y natural.

“Wow mira lo hermosa que se veía con su cabello negro natural”, “rubia es divina, pero me encantaba pelinegra”, “el cabello negro se le ve espectacular, por favor vuelve al negro”, “Me parecía más hermosa con su pelo negro❤️”, “bella en todas sus etapas pero extraño el cabello negro”, y “siempre bella”, son algunas de las peticiones de sus fans.