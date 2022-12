“Estas festividades están marcadas por el amor en familia”, María Esther Hernández, reina de Quito 2023

La soberana de la ‘Carita de Dios’ tiene un espíritu de nobleza y solidaridad. Solo con escucharla hablar, lo notas. María Esther Hernández es fiel creyente de que las metas que uno se traza en algún punto de su vida, se cumplen. Así fue, que muy emocionada nos comparte un mensaje de motivación para que todas las personas que anhelan nuevos proyectos en este 2023 vayan por ello sin detenerse a pensar en los obstáculos que pueden manifestarse. Además, de recordarnos el valor tan importante que tienenla familia en estas fechas.

El verdadero significado de estas festividades, la familia: ¿Qué opinas acerca de que estamos en una época de recibir y dar regalos?

De alguna forma el tema de la Navidad se ha vuelto mucho más comercial, pero el verdadero valor de estas épocas son estar junto a nuestros familiares, ver y atesorar su vida, su salud y todas aquellas pequeñas cosas, que a simple vista pueden ser irrelevantes. Sin embargo, te has preguntado lo bello que es seguir viendo sonreír a los tuyos y que en la mesa no falten personas a las que por a o b razón perdiste. En mi familia lo más importante en esta Navidad son estar con ellos y no dejar morir las tradiciones que hemos adquirido de mis abuelitos, de mis tíos y de todos aquellos que nos llenan el corazón.

¿Qué tradiciones son las que aún rescatas en tu familia en Navidad?

Poner el árbol de Navidad, el pesebre, cantar villancicos, rezar la novena y hacer todas esas tradiciones que nos inculcaron mis abuelitos. En mi familia somos muy familiares, y no dejamos pasar estas fechas por ningún motivo. Sea lo más sencillo posible, pero ahí estamos reunidos en la casa de mi hermano, de mis papás o en el lugar que sea. El pavo también es parte de la comida, ya en la cena todos nos damos la mano para preparar, servir o ayudar en lo que haga falta. Recuerden que estas fechas son para compartir y, en eso está repartir las actividades que cada uno puede hacer y así todos disfrutar de esa noche especial.

¿Cómo recibes el año nuevo y cuáles son las cábalas que disfrutas hacerlas?

Todos los años los recibimos con nuestra familia y amigos en casa. Dos de las cábalas que siempre solemos hacer es comer las doce uvas a penas se termina el año, y otra recorrer las calles del barrio con las maletas. La verdad es que nos han funcionado y más lo hacemos para divertirnos en familia. Por otro lado, una de las cosas que también rescatamos año a año es hacer el año viejo con material reciclado. En esta actividad compartimos todos y lo lindo de esto es las memorias que guardamos, las risas y de paso para despedir bien el año.

Un mensaje que quieras compartir con aquellas personas que han perdido la ilusión de estas festividades

Quiero recordarles lo valioso que es contar con vida, salud y el amor de la familia. Lo realmente valioso está cerca de nosotros, no dejemos ir estos momentos a causa de lo material, eso va y viene. La Navidad es una sola en el año, víve y disfruta junto a los que amas.