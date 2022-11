Esther Hernández, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, creará redes de apoyo psicológico para ayudar a mujeres maltratadas

María Esther Hernández Mena es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 24 años. Es licenciada en Administración de Empresas se graduó en la Universidad San Francisco de Quito. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Esther busca crear conciencia y apoyo para aquellas mujeres que son agredidas en su ciudad.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

Tengo dos motivaciones. Antes de saber que estoy dentro de la Fundación yo ya pertenecía a un grupo en el que buscamos ayudar a muchas personas alrededor de la ciudad en distintos puntos críticos que necesitan de alimentos, ropa, víveres y otras cosas para su día a día. Ya dentro de la organización me llamó mucho la atención la discapacidad psicosocial, me impactó tanto que hasta me sentí identificada con un momento que yo también viví y para el que tuve que trabajar mucho, buscar ayuda psicológica, así que es un tema del que yo sé y puedo ayudar a otras personas dentro de mi proyecto.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

Fue un día muy emocionante, pero sea lo que sea yo quería que mis papás ese día estén conmigo y, así fue. Estuvimos juntos los tres y me metí en el baño de una cafetería y no me llamaban porque al inicio puse otro usuario de Instagram, pero fue el momento más especial que he vivido y más emocionante por haberlo compartido con mis papás.

Háblame de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Mis papás y mi hermano me llenan de alegría y amor que jamás cambiaría en mi vida, ellos siempre me han enseñado los valores más importantes para un ser humano. Desde pequeños han trabajado tanto por conseguir cada una de las cosas que hoy tenemos y eso lo valoro un montón.

¿Te consideras una buena vecina con tu comunidad? Háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Yo vivo hace diez años en un conjunto residencial cerca del colegio Isaac Newton. Una de las experiencias que más me llevo desde que vivo ahí es cuando yo veía a mujeres con sus hijos reciclar la basura y tengo esto tan guardado en mí porque ese momento me hizo reflexionar. Aún siendo pequeña entendí que el trabajo de esas mujeres es muy importante pero también a tomar conciencia por reciclar para facilitar un poco su trabajo. Ese mensaje lo manejamos con todos los vecinos y poco a poco fuimos creando conciencia.

¿Qué lugar de Quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

La calle García Moreno es uno de los rincones quiteños que más memorias me traen y las guardo en mí. Caminar, comer por ahí, tomar fotos o pasear simplemente es agradable porque por donde regreses a ver hay cosas maravillosas que visitar.

¿Qué te hace feliz?

Mi familia, sin duda ellos son todo lo que me hace feliz. Ver a las personas que amo en paz, con salud, tranquilas me da mucha felicidad. No te voy a mentir que también comer chocolate me encanta y me hace feliz.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

“SanaMente” es un proyecto que busca crear espacios de apoyo y seguros para mujeres que han sido víctimas de violencia. En el Ecuador, la violencia que más se denuncia es la psicológica y de esas mujeres, el 60% desarrolla un trastorno de ansiedad y un 55% desarrolla depresión. El problema es que la mayoría de las mujeres afectadas no tiene acceso a ningún tipo de información o herramientas que les ayude a precautelar su salud mental. Tomando en cuenta esta información, mi proyecto SanaMente se enfoca en cubrir esa necesidad con base en a los ejes de salud, bienestar y apoyo.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Yo les diría que nunca hay que esperar el momento ideal, el único momento ideal es ahora, por más miedo o inseguridad que sientas no te limites, confía en ti, y en todo lo que eres capaz de lograr.