Luisa Espinoza denuncia recibir amenazas por una relación tóxica y revela sufrir de depresión y ansiedad

La creadora de contenido Luisa Espinoza se encuentra en el ojo del huracán, ya que hace algunos días rondó un video en el que la mujer pide a menores de edad que toquen sus pechos a cambio de golosinas. Actualmente es investigada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de pornografía infantil.

En su canal de Youtube tiene al rededor de 247 mil suscriptores donde comparte videos de retos y también muestra momentos con su familia. Fue ahí donde reveló que hace algunos meses terminó con una relación amorosa que aparentemente iba viento en popa, pero resultó convertirse en un tormento para la modelo.

“Todos saben que yo sufro de depresión y ansiedad. Y esto me ha afectado aún mucho más”, dijo.

Utilizó su canal de YouTube para denunciar “si algo le llegara a pasar, ya saben quien fue”

El video titulado “Lobo vestido de oveja”, ya alcanzó los 25 mil vistas. Luisa comienza a contar cómo fue el inicio de su relación y todo lo que vivió a lado del joven.

“Al inicio yo hacia todo mi contenido de OnlyFans con él, ya que era mi novio y ambos tomamos esa decisión. Ya con el tiempo me contrataban para ir a eventos, y las marcas notaba como él me celaba y estaba todo el tiempo sobre mí. Al ver todo su comportamiento yo decidí ponerle fin a la relación, fue ahí cuando despertó el monstruo”, comienza a contar Luisa Espinoza.

Luisa dice que además, ella era la que costeaba todos los gastos de su pareja “prácticamente yo le mantenía”. En vista de que la modelo quisó dar por terminada la relación el joven comenzó a actuar de manera agresiva, dicho por ella misma. “Me insultaba me decía que solo me quieren por mi cuerpo, y otras cosas que me afectaron. Hoy lo responsabilizo de todo lo que me pueda llegar a pasar”, detalló.

Imágenes que dejan ver una discusión fuerte

Al final del video que dura más de 20 minutos colocó las imágenes que dejan ver al hombre agrediendo a Luisa Espinoza. Su expareja cuenta con orden de alejamiento, y la modelo no desaprovechó la oportunidad para hacer pública su situación amorosa y de paso resposabilizar al joven de cualquier situación que llegara a sucederle.