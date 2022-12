Gabriela Guerrero, novia del exesposo de Carolina Jaume alborotó las redes sociales, luego de postear un storie en su cuenta de Instagram en la que estaba un emoji de una cara sonriendo y con la famosa canción All I Want for Christmas Is You. Lo que causó la indignación de los internautas, es que Jaume horas antes había sido retenida, y este post habría sido una burla por parte de la modelo venezolana.

Sin embargo, los internautas no se guardaron nada e inmediatamente reaccionaron a la publicación de Gabriela, lo que ocasionó que ella lo elimine. La modelo no se ha pronunciado, pero los usuarios comentaron enfurecidos que esperan que “el karma llegue a su vida”. Además aseguran que se estaba burlando de la situación que enfrentaba Jaume, ya que se especulaba que podría estar detenida hasta Navidad y Fin de año.

Novia de Allan Zenck publicó semejante indirecta mientras Carolina Jaume estaba retenida en el Cuartel Modelo, ¿se estaba burlando?

Carolina Jaume fue retenida por más de 24 horas

Según información de sus abogados Carolina Jaume habría tenido una boleta de apremio, el escrito se habría presentado por parte de los abogados de su ex esposo Alan zenck, por lo que la Policía Nacional habría accedido a aprehender a la actriz. Sin embargo, la ex presentadora ya se encuentra en casa junto a su familia.

Tras haber salido en libertad, y contar con el respaldo de Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y su grupo de abogados, la mujer aún no ha dado declaraciones de este momento que pasó. No obstante, se estima que la actriz tome acciones legales contundentes, pues Jaume nunca deja pasar por desapercibido cualquier altercado que mantiene con su exesposo.