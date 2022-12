Georgina Rodríguez se convierte en el sostén de Cristiano Ronaldo tras debacle de su carrera

El 2022 será un año difícil de olvidar para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo luego de haber vivido en abril la pérdida de uno de sus gemelos durante el parto, lo que se convirtió en uno de los momentos más trágicos que han tenido que vivir en sus vidas.

Aunque a principios de años la pareja presumía de una vida plenamente feliz tras el entreno de ‘Soy Georgina’, el documental de la influencer, las tragedias tocaron sus puertas en cuanto a lo personal y profesional.

Y es que tras la muerte de su bebé, ahora la estrella futbolista ha quedado envuelto en críticas por el poco desempeño que tuvo en el Mundial de Qatar 2022 donde su equipo, Portugal, quedó eliminado en cuartos de finales frente a Marruecos.

Por si fuera poco CR7 tuvo que lidiar con que fuera Lionel Messi, su contrincante más directo en el fútbol, quien alzara la Copa del Mundo, y le diera el pase directo a ser catapultado como el mejor jugador del mundo, dejándolo a él en un segundo lugar.

Georgina Rodríguez, el gran apoyo de Cristiano Ronaldo

En medio de sus luchas personales, Cristiano vive un momento de mucha incertidumbre en su carrera futbolística pues tras su salida del Manchester United y un Mundial con muy poco brillo, ningún equipo ha emitido intenciones de ficharlo dentro de su plantilla.

Sin embargo, el jugador luso cuenta con todo el apoyo de su pareja y sus hijos, quienes han sido su gran refugio los últimos meses.

La influencer y modelo se ha convertido en un gras sostén para Ronaldo y recientemente salió a contar lo duro que la pasaron tras la pérdida de su bebé y lo mucho que ama y apoya al deportista.

Incluso durante la competencia mundialista se mostró molesta por las decisiones tomadas por el director técnico de Portugal al dejarlo fuera de algunos juegos y aseguró que era el mejor futbolista del mundo.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos”, dijo.