Georgina Rodríguez mostró su lado más humano: así tomó fuerza tras la pérdida de su hijo

El 2022 sin duda, será un año que quedará marcado en la vida de Georgina Rodríguez, pues a su modo: “el momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, reveló para una entrevista con la revista Elle España.

Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo probó el éxito tras la magnitud a nivel internacional que alcanzó su serie de Netflix “Soy Georgina” y de la cual no se esperaba.

“Todavía hoy me asombra el revuelo que causó… y no termino de acostumbrarme a las reacciones que provocó en la gente… ¡Yo sigo siendo la misma! La fama me ha privado de la libertad que con el anonimato tenía, pero también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella… alfombras internacionales, portadas de revista, campañas… Es un sueño hecho realidad”, comentó.

Pero otro de los momentos que sucumbieron en su día a día fue el fallecimiento de su mellizo, a quien esperaba con toda la ilusión en el mes de abril junto a su hermana Bella Esmeralda, pues lamentablemente el varón falleció y sobrellevar este hecho, resultó muy complicado para su familia.

Tras perder a su mellizo, Georgina Rodríguez mantuvo la fortaleza gracias a sus hijos, familia y amigos

La influencer y empresaria mostró su lado más humano al contar que la vida le ha enseñado a adaptarse en cada situación por la que ha atravesado para “no olvidar de dónde vengo ni de adónde voy”, reveló.

Contó que ya tiene a la familia que siempre anheló, pues siempre le hizo falta el amor de esta y ahora que ya cuenta con una, la valora “aún más”: “Mi familia y mis amigos son y han sido un gran apoyo en cada etapa de mi vida”.

Para ella, parte de sus pilares es este grupo de personas con las que se rodea: ‘las queridas’ y su hermana, quien es su máxima confidente, debido a su gran complicidad, ya que la acompaña en cada paso que da.

Por otra parte, sus hijos, pareja y madre representan el éxito que siempre buscó alcanzar, pues la hacen sentirse satisfecha con lo que hace y tiene cada noche al acostarse.