Las veces en las que Georgina Rodríguez ha demostrado su apoyo a Cristiano pese a la polémica

Georgina Rodríguez es, sin duda alguna, la fanática número uno de Cristiano Ronaldo, siempre es vista asistiendo a los partidos de su esposo y enviándole mensajes de apoyo, pero fue uno en especial, el que dividió opiniones este fin de semana.

Fue el día de ayer 10 de diciembre, que Cristiano Ronaldo se despidió de la que podría ser la última oportunidad de ganar una Copa Mundial, pues hace unos meses se decía que esta podría ser el último mundial que disputaría antes de su retiro de esta preciada justa para los amantes del futbol. De hecho, el jugador ya escribió una carta respecto a esto.

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Luché duro por ese sueño. Tristemente ayer terminó. Gracias Portugal. Fue lindo mientras duró”, se leyó en el mensaje.

Aunque muchos deseaban que fuera él junto a su país, Portugal, quienes se alzaran con la victoria y el codiciado trofeo, esto no sucedió después de su derrota contra Marruecos.

Georgina Rodríguez dividió opiniones con el mensaje de apoyo que envió a Cristiano Ronaldo

Fue a través de una historia a través de su cuenta oficial de Instagram que Georgina Rodríguez, la actual esposa de Cristiano Ronaldo, habría enviado un mensaje de apoyo hacia Ronaldo, donde también arremetía en contra del director técnico de Portugal, quien habría mantenido en la banca a CR7, lo que desató la molestia de ‘Gio’.

Esto lo hizo saber a través de un mensaje, junto a una fotografía de Cristiano Ronaldo en la que podía leerse: “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos”.

Este mensaje fue apoyado por muchos internautas, quienes dijeron que ella había manifestado aquello que a algunos les hubiera gustado decir, pero que ella lo materializó en palabras, otras personas, aplaudieron el apoyo que da al jugador de futbol y también mencionaron que ella era un ejemplo de una esposa ideal.

La merecida crítica de Georgina Rodríguez pareja de Cristiano Ronaldo al DT de Portugal Fernando Santos : “Hoy no hemos perdido, hemos aprendido". Te apoyo Gio! pic.twitter.com/wiGoVEtjrX — JC 👑 (@Jali_Cotrina) December 11, 2022

Sin embargo, otros criticaron a Georgina por no tener filtros a la hora de redactar sus mensajes, además por adular y mostrarse orgullosa de su esposo. También comentaron que si ni él mismo se había pronunciado, lo mejor era que ella tampoco lo hiciera.

Georgina Rodríguez ha mostrado su apoyo en otras ocasiones hacia Cristiano Ronaldo

Hace poco, Rodríguez ya había tenido un desencuentro con el director técnico de Portugal, por la misma razón que el último juego, pero esta vez con Suiza. La modelo habría reclamado el poco tiempo que se vio en la cancha a Cristiano Ronaldo.

“Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”.

Recordemos que la modelo y empresaria viajó hasta Qatar para apoyar a CR7 durante su estancia en la Copa del Mundo, donde, de hecho, se han presumido algunos de los atuendos que ha utilizado en el estadio de futbol, quien, por cierto, nunca se perdió uno solo de los partidos de su esposo.

Recordemos que ‘Gio’ no solo apoya a su esposo en la cancha, también fuera de ella, pues fue durante 2020 en plena pandemia por COVID-19 que el jugador había dado positivo para este virus, fue que su esposa no lo dejó ni un momento.